2-й тайм Лацио — РомаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри«Лацио» — «Рома»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
  • 13:38
    • «Спартак» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч РПЛ
  • 11:15
    • Представитель Овечкина прокомментировал состояние хоккеиста
  • 09:12
    • «Барселона» может подписать Холанна в качестве замены Левандовски
  • 14:15
    • «Динамо» заработало три очка в матче против «Оренбурга»
  • 14:10
    • Ига Швентек обыграла Александрову в финале турнира в Сеуле
    Все новости спорта

    «Динамо» заработало три очка в матче против «Оренбурга»

    «Оренбург» — «Динамо»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Динамо Оренбург
    В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Оренбургом» со счетом 3:1.

    Футбольный клуб «Динамо»
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Футбольный клуб «Динамо»

    Счет был открыт на 55-й минуте, когда нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб реализовал возможность отличиться. На 85-й минуте команда из Москвы получила право на пенальти, который реализовал защитник Максим Осипенко.

    В добавленное арбитром время на 90+7-й минуте Ульви Бабаев забил третий мяч в ворота хозяев, а на 90+8-й минуте форвард «Оренбурга» Максим Савельев смог отыграть один гол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Динамо 1:3
    Голы: 0:1 Эль-Мехди Маухуб (57'), 0:2 Максим Осипенко (пенальти) (85'), 0:3 Ульви Бабаев (90+7'), 1:3 Максим Савельев (90+9') Предупреждение: Ираклий Квеквескири (22')

    После девяти туров «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. «Оренбург» с семью очками удерживает 13-ю позицию.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» не оставят шансов «Зениту»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Арсенал» и «Манчестер Сити» определить сильнейшего?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Команды не определят победителя в дерби?
  • «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры