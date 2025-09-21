«Динамо» заработало три очка в матче против «Оренбурга»

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги московскоеодержало уверенную победу надсо счетом 3:1.

Счет был открыт на 55-й минуте, когда нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб реализовал возможность отличиться. На 85-й минуте команда из Москвы получила право на пенальти, который реализовал защитник Максим Осипенко.

В добавленное арбитром время на 90+7-й минуте Ульви Бабаев забил третий мяч в ворота хозяев, а на 90+8-й минуте форвард «Оренбурга» Максим Савельев смог отыграть один гол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Динамо 1:3 Голы: 0:1 Эль-Мехди Маухуб (57'), 0:2 Максим Осипенко (пенальти) (85'), 0:3 Ульви Бабаев (90+7'), 1:3 Максим Савельев (90+9') Предупреждение: Ираклий Квеквескири (22')

После девяти туров «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. «Оренбург» с семью очками удерживает 13-ю позицию.