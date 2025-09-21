В воскресенье, 21 сентября, дортмундская «Боруссия» примет «Вольфсбург» в рамках 4-го тура чемпионата Германии по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

18:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Сигнал Идуна Парк». Игра вот-вот начнется!

20:22 Сегодня в Дортмунде облачно, во время матча температура будет около +13℃.

20:18 До стартового свистка остается 12 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:15 Главным арбитром встречи назначен Даниэль Зиберт.

20:10 Сегодняшний матч пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», который вмещает 81 365 зрителей.

20:05 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 4-го тура чемпионата Германии по футболу между дортмундской «Боруссией» и «Вольфсбургом». Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Боруссия»: Кобель Грегор, Шлоттербек Нико, Антон Вальдемар, Бенсебаини Рами, Рюэрсон Юлиан, Забитцер Марсель, Нмеча Феликс, Свенссон Даниэль, Адейеми Карим, Байер Максимилиан, Гирасси Серу.

«Вольфсбург»: Грабара Камиль, Фишер Килиан, Йенц Мориц, Кулиеракис Костас, Меле Йоаким, Арнольд Максимилиан, Винисиус Соуза, Сков-Ольсен Андреас, Майер Ловро, Виммер Патрик, Эль-Амин Амура Мохамед.

«Боруссия»

«Боруссия» входит в тройку лидеров чемпионата Германии по футболу перед стартом четвертого тура. В нынешнем сезоне дортмундский клуб не потерпел ни одного поражения. На счету«черно-желтых» результативная ничья с «Санкт-Паули» (3:3) и две победы: над «Унион Берлин» (3:0) и «Хайденхаймом» (2:0) Сейчас ан счету команды 7 очков и разница забитых/пропущенных (+5) — 8:3.

В середине недели стартовала Лига чемпионов УЕФА и в своем стартовом матче «Боруссия» играла против «Ювентуса» на выезде. Встреча получилась очень результативной и завершилась вничью (4:4).

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» начал нынешний сезон с матча в 1/32 Кубка Германии, где камня на камне не оставил от Хемелингена, обыграв его в гостях со счетом 9:0. В чемпионате Германии занимают 11-ю строчку и имеют на своем счету 5 очков. Статистика забитых/пропущенных плюсовая (+2) — 7:5.

В нынешнем сезоне в Бундеслиге «Вольфсбург» не проигрывал. Стартовый матч завершился гостевой победой над «Хайденхаймом» (3:1, а дальше были две ничьи: с «Майнцем» (1:1) и «Кельном» (3:3).

Личные встречи

Между собой эти команды играют довольно часто и в Кубке Германии и в Бундеслиге. В последние годы доминирует «Боруссия», она выиграла четыре из шести последних официальных матчей, еще два завершились вничью (один в основное время ничья — дальше выиграл Вольфсбург). Предыдущий матч между ними состоялась в мае нынешнего года, там «Боруссия» уверенно победила (4:0).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00