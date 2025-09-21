2-й тайм Арсенал — Манчестер СитиОнлайн
    «Арсенал» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ
    «Байер» не удержал победу над «Боруссией» М

    «Байер» — «Боруссия» М: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Бундеслиги Бундеслига Футбол Германии Байер Боруссия М
    В матче четвертого тура немецкой Бундеслиги «Байер» и менхенгладбахская «Боруссия» сыграли вничью со счетом 1:1

    «Байер»
    «Байер»

    Открыли счет в игре хозяева усилиями Малика Тиллмана на 70-й минуте. Гости ушли от поражения в компенсированное арбитром время после гола Хариса Табаковича.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Боруссия М 1:0
    Голы: 1:0 Малик Тилльман (70'), 1:1 Харис Табакович (90 + 3') Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Луак Баде (Axel Tape, 63'), Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Алейш Гарсия, Элисс Бен-Сегир (Клаудио Эчеверри, 76'), Лукас Васкес (Эрнест Поку, 63'), Малик Тилльман, Ибрахим Маца (Йонас Хофман, 84'), Патрик Шик (Christian Michel Kofane, 76') Боруссия М: Мориц Николас, Лукас Улльрих, Джозеф Скалли, Фабио Кьяродия (Грант-Леон Ранос, 86'), Нико Эльведи, Кевин Дикс, Йенс Кастроп (Флориан Нойхаус, 73'), Кевин Штёгер (Джованни Рейна, 80'), Янник Энгельгардт, Рокко Райтц (Charles Herrmann, 86'), Суто Матино (Харис Табакович, 80') Предупреждения: Лукас Улльрих (8'), Луак Баде (37'), Джарелл Куанса (39'), Элисс Бен-Сегир (49'), Джозеф Скалли (49'), Нико Эльведи (74'), Кевин Дикс (89')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После этой игры «Байер» смог набрать 5 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. В активе «Боруссии» теперь 2 балла и 17-я строчка.

    Читайте также

