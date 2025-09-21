«Байер» не удержал победу над «Боруссией» М

В матче четвертого тура немецкой Бундеслигии менхенгладбахскаясыграли вничью со счетом 1:1

Открыли счет в игре хозяева усилиями Малика Тиллмана на 70-й минуте. Гости ушли от поражения в компенсированное арбитром время после гола Хариса Табаковича.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Боруссия М 1:0 Голы: 1:0 Малик Тилльман (70'), 1:1 Харис Табакович (90 + 3') Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Луак Баде (Axel Tape, 63'), Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Алейш Гарсия, Элисс Бен-Сегир (Клаудио Эчеверри, 76'), Лукас Васкес (Эрнест Поку, 63'), Малик Тилльман, Ибрахим Маца (Йонас Хофман, 84'), Патрик Шик (Christian Michel Kofane, 76') Боруссия М: Мориц Николас, Лукас Улльрих, Джозеф Скалли, Фабио Кьяродия (Грант-Леон Ранос, 86'), Нико Эльведи, Кевин Дикс, Йенс Кастроп (Флориан Нойхаус, 73'), Кевин Штёгер (Джованни Рейна, 80'), Янник Энгельгардт, Рокко Райтц (Charles Herrmann, 86'), Суто Матино (Харис Табакович, 80') Предупреждения: Лукас Улльрих (8'), Луак Баде (37'), Джарелл Куанса (39'), Элисс Бен-Сегир (49'), Джозеф Скалли (49'), Нико Эльведи (74'), Кевин Дикс (89')

Календарь и таблица Бундеслиги

После этой игры «Байер» смог набрать 5 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. В активе «Боруссии» теперь 2 балла и 17-я строчка.