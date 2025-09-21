ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Шоу Роналду и Феликса: «Аль-Наср» разнёс «Аль-Рияд»

    Криштиану уверенно приближается к тысяче голов

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
    Игроки Аль-Насра празднуют гол
    Игроки Аль-Насра празднуют гол
    «Аль-Наср» Жорже Жезуша продолжает безупречный старт сезона: в третьем туре чемпионата команда не оставила шансов «Аль-Рияду» — 5:1. Дубль Криштиану Роналду, дубль Жоау Феликса, гол Кингсли Комана и шквал эмоций на трибунах — всё это стало подтверждением, что «жёлтые» входят в сезон с максимальной уверенностью и амбициями.
    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига
    Аль-Наср — Эр-Рияд 5:1
    Голы: 1:0 Жоау Фелиш (6'), 2:0 Кингсли Коман (30'), 3:0 Криштиану Роналду (33'), 4:0 Жоау Фелиш (49'), 4:1 Мамаду Силла (51'), 5:1 Криштиану Роналду (76') Аль-Наср: Рагед Наджар, Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес (Abdulelah Al-Amri, 80'), Марсело Брозович (Абдулла аль-Хайбари, 63'), Айман Яхья, Кингсли Коман, Анжело Габриэл (Али Аль-Хассан, 80'), Садио Мане (Абдулрахман Гариб, 63'), Жоау Фелиш (Мохаммед Маран, 86'), Криштиану Роналду, Султан Аль-Ганам Эр-Рияд: Милан Борян, Йоанн Барбе, Серхио Гонсалес, Исмаила Соро (Talal Al-Shubili, 46'), Toze, Мамаду Силла, Muhammad Sahlouli (Сауд Зайдан, 53'), Nasser Al-Bishi (Teddy Lia Okou, 46'), Khalil Al-Absi (Khaled Ali Al Asbahi, 73'), Hazazi Yahya, Ammar Al-Harfi (Osama Al-Boardi, 53') Предупреждения: Садио Мане (45 + 1'), Иньиго Мартинес (54')

    Темп хозяева задали уже на первых минутах. Коман в привычном реактивном темпе промчался по левому флангу и прострелил в штрафную. Там Жоау Феликс был на шаг впереди всех и отправил мяч в ворота — всего 6-я минута, и счёт открыт.

    Жоау Феликс
    gettyimages.com

    Гости ещё не успели оправиться, как сами же помогли хозяевам. Попытка выйти из обороны через короткий пас превратилась в катастрофу: мяч оказался у Комана, который мгновенно рванул к воротам и без суеты пробил мимо вратаря — 2:0. К этому моменту трибуны уже пели в унисон, предчувствуя разгром.

    Кингсли Коман
    gettyimages.com

    Роналду заявляет о себе

    Феликс был в центре всего происходящего на поле и через несколько минут выдал роскошный сквозной пас. На него откликнулся Роналду — лёгкое движение, точный удар, и мяч оказался в сетке. Трибуны взорвались — их капитан снова на высоте. Для 40-летнего португальца этот гол стал ещё одним кирпичиком в дорогу к исторической отметке в тысячу мячей за карьеру.

    Криштиану Роналду
    gettyimages.com

    К перерыву «Аль-Наср» вёл 3:0, а «Аль-Рияд» выглядел словно команда, которая ждала не второго тайма, а финального свистка.

    Но расслабляться хозяева не собирались. Уже через несколько минут после возобновления игры Роналду через всё поле забросил на Феликса. Португалец обработал и хладнокровно пробил точно в угол — 4:0. Связка Феликс — Роналду выглядела слишком изящно и в то же время убийственно для соперника.

    Криштиану Роналду и Жоау Феликс
    gettyimages.com

    Правда, «Аль-Рияд» сумел выцарапать и свой гол. С правого фланга последовал навес, и Мамаду Силла ударом головой лишил вратаря Аль-Наджара сухого матча. 4:1 — гол престижа, который вызвал кратковременный всплеск эмоций у гостей.

    Финальная точка — снова Роналду

    Однако «Аль-Наср» моментально подавил любой гостевой позитив. На 76-й минуте после комбинации Коман выкатил мяч под удар капитану. Роналду из таких положений не промахивается — мощный удар в касание, и счёт стал 5:1. Болельщики взорвались аплодисментами, понимая, что снова стали свидетелями великого. Сейчас каждый гол Криштиану становится всё более ценным, ведь приближает конец легендарной карьеры.

    Криштиану Роналду
    gettyimages.com

    Феликс в этом матче напоминал дирижёра оркестра — два гола, ассист и постоянное участие во всех атаках. Коман добавил скорости и креатива, сам отличился и помог партнёрам. А Роналду вновь доказал, что возраст ему не особо мешает: 945-й и 946-й мячи в карьере, и он уже в 55 точных ударах от исторической планки.

    Стадион жил этим вечером особенной жизнью: волны аплодисментов, скандирование имени Роналду, камеры телефонов, снимающие каждый его шаг. Атмосфера была не просто футбольной — она напоминала праздник, где каждый понимал: он видит нечто уникальное.

    «Аль-Наср» начал сезон с трёх побед подряд в чемпионате (разница мячей 13:2) и параллельно громит соперников в Азии. Впереди — кубковое испытание против «Джидды» и главное дерби Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада». И если команда Жорже Жезуша сохранит такой темп, то её соперникам остаётся только готовиться к буре.

