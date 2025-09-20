«Вильярреал» и «Севилья» победили своих соперников

Завершились два матча 5-го тура Примеры

«Осасуна» в меньшинстве проиграла в гостях «Вильярреалу» — 1:2.

Гости играли в меньшинстве с 40-й минуты после удаления Валентина Розье, а на 45+6-й минуте Анте Будимир реализовал пенальти.

Жорж Микалутадзе сравнял счет на 69-й минуте, а Папе Гуйе на 87-й минуте забил победный гол и установил окончательный счет.

Футбол. Испания. Ла Лига Вильярреал — Осасуна 2:1 Голы: 0:1 Анте Будимир (пенальти) (45 + 6'), 1:1 Жорж Микаутадзе (69'), 2:1 Пап Гуй (86') Вильярреал: Луис Жуниор, Пау Наварро (Сантьяго Комесанья, 58'), Хуан Фойт (Ренато Вейга, 67'), Рафа Марин, Альфонсо Педраса, Томас Парти (Тани Олувасейи, 58'), Пап Гуй, Альберто Молейро (Манор Соломон, 67'), Илиас Акомах (Тажон Бушанан, 46'), Николя Пепе, Жорж Микаутадзе Осасуна: Серхио Эррера, Абель Бретонес, Валентен Розье, Хуан Крус (Асьер Осамбела, 46'), Алехандро Катена, Флавиен Бойомо (Энрике Барха, 88'), Рубен Гарсия (Хорхе Эррандо, 46'), Лукас Торро, Хон Монкайола, Виктор Муньос (Шеральдо Бекер, 77'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 77') Предупреждения: Валентен Розье (33'), Лукас Торро (39'), Валентен Розье (40'), Пау Наварро (43'), Сантьяго Комесанья (88')

«Вильярреал» поднялась на 3-е место с 10 очками, «Осасуна» (7) — одиннадцатая.

В параллельной встрече «Севилья» на чужом поле обыграл «Алавес» — 2:1.

Рубен Варгас открыл счет на 10-й минуте встречи. Карлос Висенте на 17-й минуте реализовал пенальти и восстановил равновесие.

Победный гол у гостей забил Алексис Санчес на 67-й минуте поединка.

Футбол. Испания. Ла Лига Алавес — Севилья 1:2 Голы: 0:1 Рубен Варгас (10'), 1:1 Карлос Висенте (пенальти) (17'), 1:2 Алексис Санчес (67') Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Гарсес, Факундо Теналья, Мусса Диарра (Юссеф Энрикес, 72'), Денис Суарес (Абде Реббах, 72'), Антонио Бланко, Хон Гуриди (Тони Мартинес, 59'), Карлос Аленья (Пабло Ибаньес, 59'), Карлос Висенте, Лукас Бое (Мариано Диас, 72') Севилья: Одиссеас Влаходимос, Габриэль Суасо, Батиста Менди, Хосе Анхель Кармона (Хуанлу Санчес, 87'), Маркан, Танги Ньянзу (Неманья Гудель, 75'), Сесар Аспиликуэта, Люсьен Агум, Исаак Ромеро (Пеке, 86'), Альфон Гонсалес (Алексис Санчес, 14'), Рубен Варгас (Акор Адамс, 76') Предупреждения: Рубен Варгас (39'), Танги Ньянзу (44'), Eduardo Coudet (66'), Батиста Менди (77'), Габриэль Суасо (84'), Одиссеас Влаходимос (85'), Антонио Бланко (89'), Пеке (90 + 6'), Сесар Аспиликуэта (90 + 7')

«Севилья» с 7 очками поднялась на 6-е место, «Алавес» с тем же количеством баллов расположился на 10-й строчке Примеры.