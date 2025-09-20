«Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»

В матче пятого тура чемпионата Испаниипобедилсо счетом 2:0.

В первой половине встречи смог забить Эдер Милитао, а во втором тайме забил Килиан Мбаппе.

Футбол. Испания. Ла Лига Реал Мадрид — Эспаньол 2:0 Голы: 1:0 Эдер Милитао (22'), 2:0 Килиан Мбаппе (47') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Рауль Асенсио, Франко Мастантуоно (Браим Диас, 77'), Орельен Чуаэми (Эдуардо Камавинжа, 89'), Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор (Родриго, 77'), Гонсало Гарсия (Арда Гюлер, 60'), Килиан Мбаппе (Джуд Беллингхэм, 89') Эспаньол: Марко Дмитрович, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес (Антониу Рока, 84'), Эдуардо Экспозито (Лука Колеошо, 63'), Урко Гонсалес, Поль Лосано (Жофре Каррерас, 63'), Тайрис Долан (Шарль Пикель, 63'), Хавьер Пуадо (Кевин Гарсиа, 77') Предупреждения: Орельен Чуаэми (37'), Франко Мастантуоно (75')

В активе «Реала» стало 15 очков и уверенное первое место в турнирной таблице Примеры. У «Эспаньола» осталось 10 баллов и третье место.