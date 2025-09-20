2-й таймРеал Мадрид — ЭспаньолОнлайн
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Килиан Мбаппе«Реал» Мадрид — «Эспаньол»: онлайн, прямая трансляция Ла лиги
  • 19:12
    • «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»
  • 19:05
    • «Брайтон» и «Тоттенхэм» поделили очки, победы «Кристал Пэлас» и «Лидса»
  • 18:48
    • «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью
  • 18:31
    • Хет-трик Кейна помог «Баварии» победить «Хоффенхайм», «Фрайбург» разгромил «Вердер»
  • 16:33
    • Уго Экитике принес «Ливерпулю» победу над «Эвертоном»
    Все новости спорта

    «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»

    «Реал» — «Эспаньол»: счет матча 2:0, обзор голов

    В матче пятого тура чемпионата Испании «Реал» победил «Эспаньол» со счетом 2:0.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    В первой половине встречи смог забить Эдер Милитао, а во втором тайме забил Килиан Мбаппе.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Реал Мадрид — Эспаньол 2:0
    Голы: 1:0 Эдер Милитао (22'), 2:0 Килиан Мбаппе (47') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Рауль Асенсио, Франко Мастантуоно (Браим Диас, 77'), Орельен Чуаэми (Эдуардо Камавинжа, 89'), Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор (Родриго, 77'), Гонсало Гарсия (Арда Гюлер, 60'), Килиан Мбаппе (Джуд Беллингхэм, 89') Эспаньол: Марко Дмитрович, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес (Антониу Рока, 84'), Эдуардо Экспозито (Лука Колеошо, 63'), Урко Гонсалес, Поль Лосано (Жофре Каррерас, 63'), Тайрис Долан (Шарль Пикель, 63'), Хавьер Пуадо (Кевин Гарсиа, 77') Предупреждения: Орельен Чуаэми (37'), Франко Мастантуоно (75')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В активе «Реала» стало 15 очков и уверенное первое место в турнирной таблице Примеры. У «Эспаньола» осталось 10 баллов и третье место.

