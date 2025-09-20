«Ренн» упустил победу в гостевом матче против «Нанта»

сыграл вничью в гостях противв матче 5-го тура Лиги 1 — 2:2.

Бретонцы открыли счет на 29-й минуте после реализованного пенальти Людовиком Бла. Спустя 6 минут гости удвоили преимущество Эстебан Леполь.

Джуниор Мванга сократил отставание на 64-й минуте, а в компенсированное время Юсуф Эль-Араби спас «Нант» от поражения.

Футбол. Франция. Лига 1 Нант — Ренн 2:2 Голы: 0:1 Людовик Блас (пенальти) (29'), 0:2 Эстебан Леполь (35'), 1:2 Джуниор Мванга (64'), 2:2 Юссеф Эль-Араби (90 + 6') Нант: Антони Лопеш, Кельвен Амьен-Аду, Чидози Авазим, Николя Коцца (Юссеф Эль-Араби, 82'), Джуниор Мванга, Йоанн Лепенан, Луи Леру (Урош Радакович, 90'), Майкель Лахдо (Амади Камара, 78'), Маттис Аблин, Мостафа Мохамед (Yassine Benhattab, 66'), Tylel Tati (Франсис Коклен, 66') Ренн: Брис Самба, Антони Руо, Жереми Жаке, Алиду Сейду (Лилиан Брассье, 46'), Валентин Ронжье (Джауи Сиссе, 46'), Людовик Блас (Ханс Хатебур, 69'), Секо Фофана, Махди Камара, Брил Эмболо (Муса Аль-Тамари, 65'), Эстебан Леполь (Мохамед Кадер Мейте, 81'), Кентен Мерлен Предупреждения: Tylel Tati (6'), Мостафа Мохамед (38'), Джауи Сиссе (63'), Майкель Лахдо (68')

«Ренн» остался на 6-м место с 8 очками, «Нант» с 4 баллами поднялся на 13-ю позицию в Лиге 1.