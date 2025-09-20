ПерерывМанчестер Юнайтед — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ
  • 19:12
    • «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»
  • 19:05
    • «Брайтон» и «Тоттенхэм» поделили очки, победы «Кристал Пэлас» и «Лидса»
  • 18:48
    • «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью
  • 18:31
    • Хет-трик Кейна помог «Баварии» победить «Хоффенхайм», «Фрайбург» разгромил «Вердер»
  • 16:33
    • Уго Экитике принес «Ливерпулю» победу над «Эвертоном»
    Все новости спорта

    «Ренн» упустил победу в гостевом матче против «Нанта»

    «Нант» — «Ренн»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ренн Нант
    «Ренн» сыграл вничью в гостях против «Нанта» в матче 5-го тура Лиги 1 — 2:2.

    Абубакар Нагида
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Абубакар Нагида

    Бретонцы открыли счет на 29-й минуте после реализованного пенальти Людовиком Бла. Спустя 6 минут гости удвоили преимущество Эстебан Леполь.

    Джуниор Мванга сократил отставание на 64-й минуте, а в компенсированное время Юсуф Эль-Араби спас «Нант» от поражения.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Нант — Ренн 2:2
    Голы: 0:1 Людовик Блас (пенальти) (29'), 0:2 Эстебан Леполь (35'), 1:2 Джуниор Мванга (64'), 2:2 Юссеф Эль-Араби (90 + 6') Нант: Антони Лопеш, Кельвен Амьен-Аду, Чидози Авазим, Николя Коцца (Юссеф Эль-Араби, 82'), Джуниор Мванга, Йоанн Лепенан, Луи Леру (Урош Радакович, 90'), Майкель Лахдо (Амади Камара, 78'), Маттис Аблин, Мостафа Мохамед (Yassine Benhattab, 66'), Tylel Tati (Франсис Коклен, 66') Ренн: Брис Самба, Антони Руо, Жереми Жаке, Алиду Сейду (Лилиан Брассье, 46'), Валентин Ронжье (Джауи Сиссе, 46'), Людовик Блас (Ханс Хатебур, 69'), Секо Фофана, Махди Камара, Брил Эмболо (Муса Аль-Тамари, 65'), Эстебан Леполь (Мохамед Кадер Мейте, 81'), Кентен Мерлен Предупреждения: Tylel Tati (6'), Мостафа Мохамед (38'), Джауи Сиссе (63'), Майкель Лахдо (68')

    «Ренн» остался на 6-м место с 8 очками, «Нант» с 4 баллами поднялся на 13-ю позицию в Лиге 1.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Удинезе» даст бой «россонери»?
  • «Удинезе» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Смогут ли «Арсенал» и «Манчестер Сити» определить сильнейшего?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Матрасники» начнут без раскачки
  • «Мальорка» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сврчина — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.93
  • Прогноз на матч Даниэль — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Музетти — Басилашвили
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры