    Тодд Боэли с игроками «Челси» после победы на КЧМТрансферное искусство: как «Челси» внезапно стал ориентиром для «Манчестер Юнайтед»
  • 13:25
    • Источник: Наиль Умяров может продолжить карьеру в чемпионате Германии
  • 12:45
    • Рублев вылетел на турнире в Ханчжоу
  • 12:40
    • «Адмирал» уступил по буллитам «Динамо» М
  • 11:38
    • «Енисей» и «Факел» сыграли вничью в Первой лиге
  • 09:30
    • Александрова пробилась в полуфинал турнира в Сеуле
    Все новости спорта

    Источник: Наиль Умяров может продолжить карьеру в чемпионате Германии

    Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров продолжает привлекать внимание топовых европейских клубов.

    Наиль Умяров
    Наиль Умяров

    По информации турецкого журналиста Экрема Конура, интерес к 25-летнему футболисту проявляют испанский «Реал Бетис», немецкие «Байер» и «РБ Лейпциг», а также итальянские «Аталанта» и «Комо».

    Умяров, воспитанник академии «Чертаново», выступает за «Спартак» с 2019 года и стал ключевым игроком в центре поля команды. В текущем сезоне полузащитник провел 10 матчей и отдал одну результативную передачу.

    Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt оценивается в 6 миллионов евро. Контракт с московским клубом у игрока рассчитан до конца июня 2029 года, при этом клуб готов к обсуждению трансфера летом 2026-го.

