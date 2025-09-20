Источник: Наиль Умяров может продолжить карьеру в чемпионате Германии

Полузащитник московскогопродолжает привлекать внимание топовых европейских клубов.

По информации турецкого журналиста Экрема Конура, интерес к 25-летнему футболисту проявляют испанский «Реал Бетис», немецкие «Байер» и «РБ Лейпциг», а также итальянские «Аталанта» и «Комо».

Умяров, воспитанник академии «Чертаново», выступает за «Спартак» с 2019 года и стал ключевым игроком в центре поля команды. В текущем сезоне полузащитник провел 10 матчей и отдал одну результативную передачу.

Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt оценивается в 6 миллионов евро. Контракт с московским клубом у игрока рассчитан до конца июня 2029 года, при этом клуб готов к обсуждению трансфера летом 2026-го.