    Марио Фернандес: Перешел в «Зенит», так как был не нужен ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Зенит
    Защитник сборной России Марио Фернандес объяснил, почему он оказался в петербургском «Зените», а не вернулся в московский ЦСКА.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес

    «Я ушел в "Зенит" потому, что ЦСКА не хотел моего возвращения. Когда шли переговоры, проинформировал клуб, что получил предложение от "Зенита". И даже несмотря на это, там не хотели завершить сделку.

    Но я не собираюсь ни от чего защищаться. Моя семья и я знаем правду, и, самое главное, одному Богу известно, что произошло. Люди, которые работали со мной в России, знают меня, и для меня это главное», — сказал Марио Фернандес «СЭ».

  • Не оправдали надежд. Топ-7 летних трансферов РПЛ, которые пока разочаровывают
  • Болельщики недоумевают, как их клубы подписали этих футболистов
  • 18/09/2025

    • Сейчас Марио Фернандесу 35 лет, он уже завершил карьеру. За ЦСКА он выступал с 2012 по 2022 год, а за «Зенит» с 2023 по 2024-й. В составе сборной России на его счету 34 матча и 5 забитых голов.

