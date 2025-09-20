Марио Фернандес: Перешел в «Зенит», так как был не нужен ЦСКА

Защитник сборной Россииобъяснил, почему он оказался в петербургскома не вернулся в московский

«Я ушел в "Зенит" потому, что ЦСКА не хотел моего возвращения. Когда шли переговоры, проинформировал клуб, что получил предложение от "Зенита". И даже несмотря на это, там не хотели завершить сделку.

Но я не собираюсь ни от чего защищаться. Моя семья и я знаем правду, и, самое главное, одному Богу известно, что произошло. Люди, которые работали со мной в России, знают меня, и для меня это главное», — сказал Марио Фернандес «СЭ».

Сейчас Марио Фернандесу 35 лет, он уже завершил карьеру. За ЦСКА он выступал с 2012 по 2022 год, а за «Зенит» с 2023 по 2024-й. В составе сборной России на его счету 34 матча и 5 забитых голов.