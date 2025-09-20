«Леванте» в большинстве разбил «Жирону»

В матче пятого тура чемпионата Испаниина выезде разгромилсо счетом 4:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Этта Эйонг, Карлос Альварес, Иван Ромеро и Годуин Коялипу.

Отметим, что хозяева доигрывали поединок вдевятером из-за удалений Акселя Витцеля и Витора Рейса.

Футбол. Испания. Ла Лига Жирона — Леванте 0:4 Голы: 0:1 Карл Этта Эйонг (43'), 0:2 Карлос Альварес (49'), 0:3 Иван Ромеро (70'), 0:4 Годюэн Койялипу (90 + 2') Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес (Алехандро Франсес, 46'), Дейли Блинд, Алекс Морено, Ясер Асприлья (Hugo Rincon, 46'), Иван Мартин, Аксель Витсель, Аззедин Унаи (Бриан Хиль, 75'), Хоэль Рока (Порту Кристиан, 53'), Владислав Ванат (Джон Солис, 53'), Vitor de Oliveira Nunes dos Reis Леванте: Мэтью Райан, Мануэль Санчес, Матиас Морено, Йереми Тольян, Унай Венседор (Jon Olasagasti, 56'), Ориоль Рей (Хосе Моралес Луис, 71'), Карлос Альварес (Кервин Арриага, 72'), Унай Эльхесабаль, Иван Ромеро (Пабло Мартинес, 72'), Карл Этта Эйонг (Годюэн Койялипу, 72'), Brugue Предупреждения: Арнау Мартинес (8'), Аксель Витсель (18'), Унай Венседор (24'), Аксель Витсель (30'), Карлос Альварес (37'), Мануэль Санчес (57'), Hugo Rincon (62') Удаление: Витор Рейс (47')

У «Леванте» теперь четыре балла и 12-е место в турнирной таблице, «Жирона» (1) — последняя.