    Оливье Жиру«Ланс» ― «Лилль»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1
  • 21:35
    • «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» на своем поле
  • 23:41
    • Дубль Пулишича помог «Милану» разгромить «Удинезе»
  • 21:28
    • «Локомотив» в меньшинстве упустил победу над «Динамо» Мх
  • 20:59
    • «Ювентус» не смог победить в гостях «Верону»
  • 19:12
    • «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»
    «Фулхэм» в волевом стиле одолел «Брентфорд»

    «Фулхэм» — «Брентфорд»: счет матча 3:1, обзор голов

    В матче пятого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» на своем поле переиграл «Брентфорд» со счетом 3:1.

    «Фулхэм»
    «Фулхэм»

    На гол Миккеля Дамсгарда хозяева ответили точными ударами Алекса Ивоби и Гарри Уилсона, а также автоголом Этана Пиннока.

    Фулхэм — Брентфорд 3:1
    Голы: 0:1 Миккель Дамсгор (20'), 1:1 Алекс Айуоби (38'), 2:1 Гарри Уилсон (40'), 3:1 Этан Пиннок (автогол) (50'), 4:1 Родриго Мунис (59') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Райан Сесеньон, Саша Лукич (Томас Кейрни, 86'), Сандер Берге, Гарри Уилсон (Хорхе Куэнка, 86'), Джошуа Кинг (Кевин, 67'), Алекс Айуоби (Эмиль Смит-Роу, 80'), Родриго Мунис (Рауль Хименес, 80') Брентфорд: Кивин Келлехер, Этан Пиннок (Кристоффер Аер, 74'), Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Микаель Кайоде, Миккель Дамсгор (Фабиу Карвалью, 87'), Джордан Хендерсон (Витали Янельт, 74'), Егор Ярмолюк, Кевин Шаде, Игор Тиаго (Данго Уаттара, 65'), Кин Льюис-Поттер (Рико Генри, 66') Предупреждения: Джошуа Кинг (43'), Саша Лукич (53'), Нэйтан Коллинз (69'), Бернд Лено (81'), Кевин (90 + 3')

    В активе «Фулхэма» стало 8 очков и 7-е место в турнирной таблице английского чемпионата, «Брентфорд» (4) — 17-й.

