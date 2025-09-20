20 сентября «Брайтон» примет «Тоттенхэм» в матче 5-го тура АПЛ, который состоится на стадионе «Амекс» в 17:00 мск.
Несмотря на свое турнирное положение, «Брайтон» является грозным оппонентом. Он это доказал в игре с «Ман Сити», которую «курортники» выиграли 2:1. В прошлом туре они проиграли «Борнмуту», что вдвойне должно их разозлить. Но это было на выезде. Дома «Брайтон» не уступает уже 6 поединков.
«Тоттенхэм» под руководством Томаса Франка получил глоток свежего воздуха. Новый сезон показывает, что «шпоры» движутся в правильном направлении — 3 победы в 4 матчах АПЛ, победа на старте Лиги чемпионов. Последним результатом команды стали домашние 1:0 против «Вильярреала». Минус в том, что гости потратили силы на неделе в ЛЧ.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru рассказали, кто по их мнению должен сегодня победить.
- Букмекеры считают «Брайтон» фаворитом за 2.26, на победу «Тоттенхэма» они дают 3.10, на ничью — 3.75.
- Искусственный интеллект считает, что победит «Брайтон» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.