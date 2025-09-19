«Штутгарт» одержал победу над «Санкт-Паули» в матче Бундеслиги

одолел(2:0) в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе хозяев голы записали на свой счет Эрмедин Демирович на 43-й минуте и Билал Эль-Ханнус на 50-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Санкт-Паули 2:0 Голы: 1:0 Эрмедин Демирович (43'), 2:0 Билаль эль-Ханнус (50') Штутгарт: Александр Нюбель, Лоранс Ассиньон, Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт (Рамон Хендрикс, 84'), Финн Ельч, Чема Андрес (Атакан Каразор, 90'), Ангело Штиллер, Билаль эль-Ханнус, Джейми Левелинг (Николас Нартей, 90'), Тьягу Томаш (Крис Фюрих, 73'), Эрмедин Демирович (Бадредин Буанани, 84') Санкт-Паули: Никола Васильев, Манолис Салиакас (Аркадиуш Пырка, 82'), Адам Дзвигала (Ларс Рицка, 82'), Хауке Валь, Матиас Перейра Лаж (Мартин Каарс, 62'), Данель Синани (Коннор Меткалф, 75'), Джоэл Чима Фудзит, Джеймс Сэндс, Эрик Смит, Андреа Унтонджи (Оладапо Афолаян, 62'), Louis Oppie Предупреждения: Джеймс Сэндс (40'), Оладапо Афолаян (67')

После этого матча «Штутгарт» занимает 7-е место в таблице Бундеслиги с 6-ю очками в активе. «Санкт-Паули» — на 4-й позиции с 7-ю баллами.