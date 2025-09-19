«Штутгарт» и «Санкт-Паули» откроют программу четвертого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 сентября в Штуттгарте. Начало в 21:30 мск.

За 3 тура «Штутгарт» набрал 3 очка. Клуб обыграл гладбахскую «Боруссию», но при этом уступил «Униону» и «Фрайбургу». Он занимает 12-е место в таблице.

«Санкт-Паули» после двух побед подряд имеет уже 7 очков и занимает 4-е место в зоне Лиги чемпионов. Гости сыграли вничью с дортмундской «Боруссией», обыграли «Аугсбург» и «Гамбург».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают «Штутгарт» фаворитом за 1.80, на победу «Санкт-Паули» они дают 4.35, на ничью — 4.10.

Эксперты LiveSport сделали прогноз на результативность поединка.

Искусственный интеллект считает, что «Штутгарт» выиграет 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Санкт-Паули» смотрите на LiveCup.Run.