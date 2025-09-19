Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась про дисквалификацию главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Ольга Смородская globallookpress.com

«Он мне давно не нравится. У меня нет к нему уважения. Станкович — шулер, который всех обманывает. Это наказание должно быть звоночком для руководства "Спартака". Он вообще мало тренирует в последнее время, все время сидит на трибуне на дисквалификации», — сказала Смородская «СЭ».

Напомним, Станковича дисквалифицировали на один месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС после удаления в игре с московским «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ.