Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась про дисквалификацию главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Ольга Смородская
Ольга Смородскаяgloballookpress.com

«Он мне давно не нравится.  У меня нет к нему уважения.  Станкович — шулер, который всех обманывает.  Это наказание должно быть звоночком для руководства "Спартака".  Он вообще мало тренирует в последнее время, все время сидит на трибуне на дисквалификации», — сказала Смородская «СЭ».

Напомним, Станковича дисквалифицировали на один месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС после удаления в игре с московским «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ.