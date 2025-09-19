«Лион» одолел «Анже» в матче Лиги 1

Таннер Тессманн — полузащитник «Лиона» Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 65-й минуте благодаря точному удару полузащитника Таннера Тессманна.
Футбол. Франция. Лига 1
Лион — Анже 1:0
Гол: 1:0 Таннер Тессманн (65') Лион: Доминик Грейф, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Таннер Тессманн, Корентин Толиссо (Mathys De Carvalho, 82'), Адам Карабец (Рашид Геззаль, 90'), Малик Мартен Фофана (Афонсу Морейра, 90'), Мартин Сатриано (Enzo Molebe, 82'), Khalis Merah (Павел Шульц, 65') Анже: Эрве Коффи, Лилиан Раолисоа (Lanroy Machine, 90'), Жак Экоми, Жордан Лефор, Карлан Аркус, Луи Мутон (Химад Абделли, 62'), Яссин Белькдим (Пьеррик Капелле, 82'), Харис Белькебла, Жюстен Калумба (Шериф Сидики, 62'), Усман Камара, Peter Prosper Предупреждения: Жордан Лефор (20'), Мусса Ньякат (22'), Карлан Аркус (37'), Khalis Merah (53')
После этого матча «Лион» располагается на 2-й позиции в Лиге 1 с 12-ю очками в активе. «Анже» — на 12-й строчке (5 баллов).