«Лион» примет «Анже» в стартовом матче 5-го тура чемпионата Франции. Игра состоится «Парк Олимпик Лион» 19 сентября в 21:45 мск.

«Лион» имеет 9 очков после трех побед в турнире. Ранее он обыграл «Ланс», «Мец» и «Марсель». В прошлом туре серия побед «олимпийцев» прервалась. Они не справились с «Ренном» и проиграли 1:3. При этом команда осталась в первой четверке и сегодня имеет возможность там закрепиться.

У «Анже» набор очков идет туго. За 4 тура команда имеет 5 пунктов при одной победе и двух ничьих. Тем не менее гости проиграли только ПСЖ, что за стартовый отрезок вполне неплохо. Они явно приехали побороться за очки.

Букмекеры считают «Лион» фаворитом за 1.43, на победу «Анже» они предлагают 7.70, на ничью — 4.80.

Искусственный интеллект поставил на победу «Лиона» со счетом 2:0.

