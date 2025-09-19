В пятницу, 19 сентября, состоится матч Лиги 1, в котором «Лион» примет «Анже». Начало игры — в 21:45мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

46' «Лион» владел мячом весь первый тайм — 72.6 процентов против 28.4. При этом 7 единоборств выиграли футболисты «Анже». Также 308 передач против 119 за хозяевами.

46' Начинаем второй тайм. Первый не удивил нас голами.

45+2' Завершились две добавленные минуты, по нулям в эмоциональном матче в Лионе. Три жёлтые карточки уже показал Клеман Тюрпен. Продолжение будет жарким.

45+1' Две минуты добавил Клеман Тюрпен

44' Тессманн снова бьёт по воротам с дальней дистанции. Тольяфико сделал передачу в центр, мяч после отскока достался Тессманну и игрок пробил. На удивление публики будет удар от ворот, при повторе видно, что мяч попал в ногу защитнику. Но нет просмотра на назначение углового.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 3 Удары мимо 1 72 Владение мячом 28 3 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 10 Фолы 4

41' Понимают футболисты «Лиона» как играть против соперников, надо прессинговать массивно, лезть в штрафную, надо идти в стык. Фофана слишком легко упал перед штрафной в стыке с Камара.

39' Коффи мяч забрал после подачи, быстро ввёл в игру. На фланге воспитанник «Анже» Калумба атаковал, дошёл до бровки чужих ворот, но Майтланд-Найлз сыграл надёжно, даже без фола.

37' Фофана лежит на газоне, очень опасный фол на нём совершил Аркус. Толиссо разогнал атаку, передачей по флангу. Снова быстрая атака и постепенно начинают не успевать за нападающими защитники «Анже». Встаёт Малик Фофана с газона, а жёлтую получает Аркус.

34' Карабец один из самых активных игроков хозяев. Получил длинную передачу на фланге плеймейкер, кросс в сторону Сатриано и от нападающего ушёл мяч. Карабец не стал играть в мяч, думал что ушёл от защитника.

32' Внезапно второй мяч появился на поле, после розыгрыша углового. Передача в центр штрафной на Карабеца, Камара попал по ноге Карабецу, но акцентированного движения в ногу не было, игровая ситуация.

30' Пока что большинство решений арбитра в пользу гостей, судейство явно не домашнее.

29' Быстрая атака сорвана. Теперь вторым темпом атакуют, Мьетланд-Найлз подал в штрафную, мяч на угловой отправил Камара.

28' В аут уходит мяч после фланговой атаки Экомле и Калумба. Прострел неудачный.

25' А вот и внезапный момент у ворот Грейфа, как не попал по воротам Петер! Все взялись за голову. Раолисоа по флангу начал атаку, прострелил, вратарь перехватил передачу и отскок достался Петеру, метров с 5 бил по воротам, но мимо пробил.

23' Серия из трёх фолов со стороны «Лиона». Явно недовольны судейством хозяева. Кажется, до сих пор под эмоциями от прошлого матча находятся игроки «Лиона». Напомним, «Лион» проиграл «Ренну», один из мячей был засчитан из-за ошибки судьи ВАР.

21' Жёлтая карточка для Ниакате за игру рукой.

21' Клеман Тюрпен гол не засчитывает. Подача на дальнюю, рукой Ниакате отдал передачу на Тольяфико. Доказывал игрок, что рукой сыграл за линией ворот, но судья так не считает.

19' А вот и первая жёлтая. Лефор не дал пройти Карабецу в штрафную, за метр до. На бедро поймал защитник, опасный момент, Адам Карабец у мяча.

17' Лежит на газоне Фофана, Белкдим на ногу наступил, момент заигран и без жёлтой карточки продолжают игру.

15' Фонсека отсутствует на тренерском помосте, наблюдает за игрой с трибуны. До 30 ноября ещё будет отсутствовать, но теперь есть доступ в раздевалку в перерыве. Началось всё весной прошлого сезона, Паоло слишком эмоционально отреагировал после одного из матчей.

14' Тессманн пробил сильно и попал кому-то из болельщиков в область головы. При этом атака началась с отбора Толиссо.

12' Всё-таки перешли на привичные короткие передачи, и мяч уходит в аут после ошибки центрального полузащитника.

10' Пытаются теперь через длинные передачи продолжить атаку лионцы. Плотный, высокий прессинг, идут двумя игроками в прессинг, а то и втроём.

08' Прессинг даёт плоды, ошибка от защитника Камара. Мяч уходит на угловой, от ноги Белкебла, Тессманн пяткой креативно сыграл и заставил мяч выйти от ноги защитника.

05' Первый опасный момент у ворот Коффи. С флага Фофана совершил забег, отдал в центр на Карабеца, игрок мяч пропустил на Мера. Игрок не смог пробить, Коффи вышел с линии ворот и отразил подобие удара. При этом получил небольшое повреждение в стыке с игроком. Вратарь встал и продолжил игру.

04' Первый фол, Экомле в стык сыграл с Мера. После этого, атака перешла на фланг, где Фофана подал мимо цели и выше ворот. Удар от ворот.

02' В три центральных начинают атаки хозяева, при этом команда играет по схеме 4-2-3-1. «Анже» начинает по такой же схеме с двумя центральными полузащитниками, и будут выждать ошибки «Лиона»

01' Матч начался с символического удара Самуэля Умтити, он завершил карьеру в возрасте 31 года. В прошлом игрок «Лиона» и «Барселоны».

01' Поехали, матч начался! Трибуны заполнены нполовину, самые верные болельщики с командой, даже в самые сложные времена.

До матча

21:40 Матч вот-вот начнётся, команды готовы выйти на поле в Лионе. «Лион» занимает четвёртую строчку в таблице, а «Анже» расположился на двенадцатой.

21:30 Матч пройдёт на стадионе «Групама-Стэдиум», вместимость арены — 59 000 зрителей. Идеальная погода в ночном Лионе — 26 градусов, 47% влажность и 4 км/ч ветер.

Стартовые составы

«Лион»: Грейф; Тальяфико, Ниакате, Мата, Майтланд-Найлз; Тессманн, Толиссо, Фофана, Карабец, Мера; Сатриано

«Анже»: Коффи; Аркус, Камара, Лефорт, Экомье; Белхдим, Белкебла, Раолисоа, Мутон, Калумба; Петер

21:15 Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Клемен Тюрпен; ассистенты рефери — Николя Дано, Бенжамин Паж; резервный рефери — Тьери Буиль; судьи ВАР — Хамид Генауи, Брюно Куэ

«Лион»

Подопечные Паоло Фонсеки смотрятся уверенно в новом сезоне, в 4 матчах «мальчишки» одержали верх в трёх. В матче первого тура в гостях одолели «Ланс» (1:0), во второй встрече разгромом прошлись по новичку лиги «Мец» (3:0), и одержали принципиально важную победу над другим Олимпиком, Марсельским (1:0). Последняя встреча немного омрачила начало сезона, «Ренн» встретил серьёзное сопротивление и лишь под конец игры смогли пробить оборону «красно-чёрные», три мяча в ответ на ранний гол Корентина Толлисо. При этом клуб перестроился и показывает неплохие результаты, относительно ситуации вокруг клуба.

«Лион» переживает не лучший период своей жизни, в летнее трансферное окно были проданы практически все лидеры. Клуб покинули главная звезда последних лет Черки в «Манчестер Сити», вратарь Лука Перри в «Лидс» и Джеордже Микаутадзе в «Вильярреал». Главные звёзды которые пришли в клуб, вратарь Мэтт Тёрнер из «Ноттингем Форест», и Тайлер Мортон из «Ливерпуля».

«Анже»

«Анже» идёт в середине таблице после четырёх туров. Команда уже показала свои зубы в матче с «Париж ФК» и добились победы с минимальным счётом — 1:0. Дальше ПСЖ в отместку одержал минимальную победу (1:0). Вничью со счётом 1:1 дважды сыграли против «Мец» и «Ренн» подопечные Александра Дежо, «Лион» в матче с этими же клубами добился победы и проиграл «Ренн».

Как и у «Лиона», у чёрно-белых те же проблемы, из состава ушли лидеры клуба, главная потеря уход центрального нападающего Эстебана Леполя в «Ренн». В обратном направлении отправился вратарь Коффи. Гости играют неуверенно в выездных матчах, имеют 6 поражений за 9 матчей и 2 ничьи, в сумме прошлого и нынешнего сезона.

