Наставник «Наполи» Антонио Конте высказался о поражении команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:0).

Антонио Конте globallookpress.com

«Это такие матчи, где в итоге тебя вынуждают обороняться. Мы пропустили как раз тогда, когда попытались пойти в высокий прессинг после вбрасывания. Это была ошибка. Нашей изначальной идеей было прессинговать и вступать в единоборства, но когда остаешься вдесятером, нужно защищаться и надеяться на контратаку. Мы не хотели этого, но пришлось. Когда мы попробовали сыграть выше, то пропустили. Это было излишней щедростью. Нам нужно быть более зрелыми, понимать ситуации — когда не стоит идти в прессинг, если ты играешь в меньшинстве 10 против 11», — приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, 1 октября неаполитанцы встретятся с лиссабонским «Спортингом».