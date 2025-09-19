Матвей Кисляк вошел в топ-10 полузащитников по созданию голевых моментов

Российский полузащитник московскоговошел в число лучших молодых футболистов по созданию моментов, сообщает Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES).

В рейтинг, составленный на основе данных из 55 ведущих лиг мира, вошли игроки до 21 года, которые чаще всего отдают передачи под удар или партнёрам в выгодных позициях.

В топ-5 вошли: Кенан Йылдыз («Ювентус») — 92,3 балла из 100, Малик Фофана («Лион») — 89,4, Эстевао («Челси») — 87,6, Арда Гюлер («Реал») — 87,0 и Ламин Ямаль («Барселона») — 86,8.

Матвей Кисляк занял восьмое место с индексом 85,1. В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 13 матчах за ЦСКА, забил два гола и отдал три результативных передачи.