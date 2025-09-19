2-й таймШтутгарт — Санкт-ПаулиОнлайн
    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини«Бетис» — «Реал Сосьедад»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  • 21:50
    • СКА в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ
  • 21:24
    • «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в матче КХЛ
  • 15:50
    • Деян Станкович дисквалифицирован на месяц без возможности обжалования
  • 19:58
    • В РФС рассказали о максимальном сроке дисквалификации Деяна Станковича
  • 19:54
    • Источник: ЦСКА заинтересован в переходе Кузяева
    Ловчев считает, что Карпину надо дать работать в «Динамо» М

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Экс-футболист московского «Динамо» Евгений Ловчев высказался об игре «бело-голубых» под руководством главного тренера Валерия Карпина.

    «Удивлен, что Карпин так плохо начал в "Динамо". Этих ребят всех он знает. Но разве когда‑то было иначе, чтоб у Карпина сразу команда начала играть? Вся его работа связана с большими временными отрезками, где он сначала разбирается в игроках, устанавливает требования.

    Я удивлен, но команда выходит все равно заведенная. "Сочи" хорошо растоптали в последнем матче. Карпину надо дать работать. Через какое‑то время команда будет понимать, что от нее просят», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

  • Александр Точилин: До зимней паузы Карпин точно должен остаться работать в «Динамо»
  • Бывший главный тренер «Сочи» в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о центральных матчах восьмого тура РПЛ
  • 16/09/2025

    • Московское «Динамо» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Оренбурга» 21-го сентября.

    Читайте также

