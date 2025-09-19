Ловчев считает, что Карпину надо дать работать в «Динамо» М

Экс-футболист московскоговысказался об игре «бело-голубых» под руководством главного тренера

«Удивлен, что Карпин так плохо начал в "Динамо". Этих ребят всех он знает. Но разве когда‑то было иначе, чтоб у Карпина сразу команда начала играть? Вся его работа связана с большими временными отрезками, где он сначала разбирается в игроках, устанавливает требования.

Я удивлен, но команда выходит все равно заведенная. "Сочи" хорошо растоптали в последнем матче. Карпину надо дать работать. Через какое‑то время команда будет понимать, что от нее просят», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Московское «Динамо» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Оренбурга» 21-го сентября.