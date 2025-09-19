Главный тренер «Байера» Каспер Юльманн высказался о матче против «Копенгагена» (2:2) в Лиге чемпионов.

Каспер Юльманн globallookpress.com

«Мы должны принять эту ничью и радоваться заработанному очку. "Копенгаген" провел очень хороший матч и сильно осложнил нам жизнь.

Местами мы показывали класс, но в целом я не очень доволен нашей игрой. Мы пропустили слишком много контратак и в отдельных эпизодах слишком раскрывались», — цитирует Юльманна клубная пресс-служба.

В следующем поединке общего этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» сыграет против «Карабаха» 1-го октября. «Байер» встретится в тот же день с ПСВ.