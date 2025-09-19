Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре форварда команды Маркуса Рашфорда.

Напомним, что английский нападающий сделал дубль в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (2:1).

«Я считаю его фантастическим игроком. Его навыки невероятны, а его результативность просто поражает. Думаю, что и в первом тайме он пытался создавать моменты, но ему не хватало точности. Во втором тайме всё изменилось. Для нападающего всегда хорошо забивать. Я очень рад. Он важный игрок. Когда перед началом сезона мы говорили о том, кто нам нужен в команде, мы чувствовали, что нам нужен такой игрок, как он. Он выдающийся игрок», — приводит слова Флика ESPN.

В следующем туре «Барселона» на своем поле примет «ПСЖ» 1 октября, «Ньюкасл» в этот же день сыграет в Брюсселе против «Юниона».