Мадридское дерби снова не подвело! За 90 минут на «Сантьяго Бернабеу» успело произойти буквально всё: резкий старт, смена сценария по ходу игры, серия ошибок, великолепные голы, нервы, стычки, возвращение травмированных звёзд и спорная красная карточка в концовке. «Реал» выиграл 3:2, сохранил интригу в чемпионской гонке и ещё раз показал, что в больших матчах умеет включаться в нужный момент.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид 0:1 Адемола Лукман 33' 1:1 Винисиус Жуниор 52' пен. 2:1 Федерико Вальверде 55' 2:2 Науэль Молина 66' 3:2 Винисиус Жуниор 72' Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль ( Трент Александер-Арнольд 64' ), Антонио Рюдигер, Фран Гарсия, Федерико Вальверде, Тиаго Питарч Пинар ( Килиан Мбаппе 63' ), Орельен Чуаэми, Арда Гюлер ( Джуд Беллингхэм 74' ), Браим Диас ( Эдуардо Камавинга 74' ), Дин Хейзен, Винисиус Жуниор ( Alvaro Fernandez Carreras 87' ) Атлетико: Хуан Муссо, Маттео Руджери, Робен Ле Норман ( Хосе Хименес 46' ), Давид Ганцко, Джонни Кардозо ( Николас Гонсалес 57' ), Коке, Маркос Льоренте, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн ( Науэль Молина 57' ), Адемола Лукман ( Александр Сёрлот 57' ), Джулиано Симеоне ( Алекс Баэна 71' ) Жёлтые карточки: Тиаго Питарч Пинар 63' — Джонни Кардозо 27', Маттео Руджери 36', Давид Ганцко 61', Маркос Льоренте 68' Красная карточка: Федерико Вальверде 77' (Реал Мадрид)

Статистика матча 10 Удары в створ 7 6 Удары мимо 5 53 Владение мячом 48 4 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 2 Фолы 15

Начало было ярким и нервным. «Реал» сразу обозначил, что собирается играть первым номером, но и «Атлетико» не выглядел командой, которая приехала терпеть. Уже в дебюте хозяева создали хороший момент, когда после прохода Винисиуса и удара Карвахаля Хуан Муссо выручил гостей. Вскоре сам Вальверде совершил ещё один фирменный рывок, ушёл от опеки и пробил в штангу — эпизод получился в стиле его недавних европейских подвигов.

Но «Атлетико» отвечал не менее остро. Самый тревожный сигнал для «Реала» пришёл после передачи Гризманна на Маркоса Льоренте, тот оказался перед Луниным, и украинскому вратарю пришлось спасать хозяев. Уже тогда было заметно, что команда Диего Симеоне готова ловить «Реал» в переходах и использовать любое пространство за спинами защитников. После бурного старта игра чуть успокоилась. «Реал» больше владел мячом, «Атлетико» сел ниже и стал внимательнее работать без него. Но это не было пассивным ожиданием, как только у гостей появился шанс, они образцово его разыграли.

Гол начался с правильного движения Адемолы Лукмана, продолжился передачей на Маттео Руджери, а ключевым действием стал тонкий пас Джулиано Симеоне пяткой. Лукман не выключился из эпизода, вбежал в свободную зону и хладнокровно пробил мимо Лунина. Контратака получилась из тех, что выглядят просто только на повторе, — всё было сделано вовремя и с идеальным пониманием пространства. Для «Атлетико» это был почти идеальный сценарий гостевого дерби.

«Реал» долго качал игру, но перевернул её за три минуты

Самое яркое в этом матче произошло сразу после перерыва. «Атлетико» начал второй тайм с преимуществом, однако очень быстро всё отдал сам. И если первый тайм был про терпение и дисциплину гостей, то начало второго — про два подряд эпизода саморазрушения.

Сначала Браим Диас полез в штрафную, начал финтить и спровоцировал Давида Ганцко на ненужный контакт. Защитник, возможно, слегка коснулся мяча, но и ногу соперника буквально поймал в тиски. Арбитр моментально указал на точку. Для Винисиуса, у которого в этом сезоне были проблемы с пенальти, это был нервный момент, но на этот раз бразилец пробил уверенно и без колебаний.

Едва «Атлетико» успел осознать, что счёт сравнялся, как получил ещё раз. Передача Руджери назад получилась небрежной, Хосе Мария Хименес сыграл слишком мягко, а Вальверде, как это часто бывает в его лучших матчах, оказался в нужной точке раньше всех. Он перехватил мяч, рванул вперёд и пробил мимо Муссо. За три минуты «Реал» полностью перевернул дерби.

Этот отрезок и стал ключом ко всей игре. Не потому, что после него всё было решено — как раз наоборот, впереди было ещё много драмы. Но именно в эти минуты «Реал» показал способность мгновенно превращать чужую слабость в решающее преимущество — кажется, своё главное качество этой весной.

Винисиус затмил шедевр Молины

Симеоне отреагировал быстро и смело. Он не стал ждать, пока игра окончательно уплывёт, и сделал тройную замену, перестроив структуру команды. Выход Науэля Молины, перестановки с Льоренте и свежая мощь впереди изменили рисунок. Если до этого «Атлетико» словно на мгновение выпал из матча, то после замен снова стал агрессивно давить на мяч.

Именно Молина и стал автором однозначно лучшего гола вечера. Получив мяч у штрафной, правый защитник не стал ничего усложнять и пробил с такой силой и точностью, что мяч влетел в самую «девятку», а Лунину оставалось только смотреть. По качеству исполнения такой гол был достоин победы, но проблема «Атлетико» заключалась в том, что у «Реала» на всё был ответ.

Мадридские дерби для Винисиуса почти всегда получаются особенными, и в этом матче история бразильца тоже получилась многоуровневой. До перерыва ему было тяжело, Маркос Льоренте играл крайне жёстко, перекрывал пространство, успевал в подстраховке и не давал бразильцу получать привычную свободу. Но после перестроений «Атлетико» всё изменилось. Льоренте перестал быть персональной тенью Винисиуса, и именно тогда он начал чувствовать себя значительно комфортнее.

Решающий эпизод случился после включения Трента Александер-Арнолда, который вышел со скамейки и сразу добавил вертикали. Англичанин протащил мяч, отдал передачу в зону перед штрафной, а дальше Винисиус сделал всё сам: сместился, поднял голову и закрутил мяч точно в дальний нижний угол. Очень показательно, что именно таким голом «Реал» выиграл дерби. Потому что в настолько хаотичном и эмоциональном матче в какой-то момент всё равно нужен футболист, который просто решит свой момент.

Почему удалили Вальверде

Самый обсуждаемый эпизод концовки случился на 77-й минуте. Вальверде жёстко влетел в Алекса Баэну сзади, и арбитр без раздумий показал прямую красную карточку. Формально решение можно объяснить — удар пришёлся по ноге, а контакт был опасным.

Но обсуждение началось сразу и продолжилось после матча, потому что здесь было невозможно игнорировать контекст. У Вальверде и Баэны старая история напряжения, которая тянется ещё с 2023 года, когда после матча с «Вильярреалом» произошёл скандальный эпизод за пределами поля (тогда Баэна оскорбил семью Феде, а уругваец чуть ли не набросился на Алекса с кулаками на парковке). С тех пор любое их пересечение воспринимается через призму личного конфликта.

Именно поэтому это удаление выглядело не просто как игровой фол, а как продолжение давней вражды. Для болельщиков «Реала» красная показалась слишком суровой. Для нейтрального зрителя — решение спорное, но, наверное, объяснимое. Так или иначе, концовку хозяевам пришлось проводить вдесятером, и это добавило «Атлетико» реальный шанс спасти хотя бы ничью.

«Атлетико» был близок, но «Реал» выстоял

После удаления игра естественно сдвинулась к воротам «Реала». «Атлетико» получил численное преимущество, стал чаще загружать мяч в опасные зоны и искать последнюю возможность уколоть соперника. Самый близкий момент был у Хулиана Альвареса, который мощно пробил из-за штрафной и попал в штангу. «Бернабеу» на секунду замер, но мяч не оказался в сетке, а «Реал» удержал победу. Возможно, не идеально и местами хаотично, но в таких матчах детали всегда вторичны. Главное — три очка и надежда на чемпионскую гонку.

Этот матч очень точно показал обе команды. «Атлетико» Симеоне снова был опасен, организован и готов кусаться на любом участке поля. У этой команды давно уже нет старого клейма «автобуса», она умеет играть, комбинировать и ярко отвечать. Первый гол был тому подтверждением, а мяч Молины — просто шедевром.

С турнирной точки зрения этот результат, конечно, был нужнее именно «Реалу». Победа не сократила отставание от «Барселоны» до минимума, но оставила чемпионскую гонку живой. И, пожалуй, ещё важнее, что она продолжила эмоциональную волну, которую команда Арбелоа поймала в последние недели. «Реал» провёл не безупречный матч. Он допускал провалы в обороне, позволял «Атлетико» возвращаться в игру, а в концовке сам организовал себе нервную развязку. Но в дерби всегда важна не стерильность, а способность использовать хаос лучше соперника. В этот вечер «Реал» ровно так и сделал. А Винисиус своим дублем напомнил, что в самых огненных матчах Ла Лиги он всё чаще становится не раздражающим фоном, а главным героем.