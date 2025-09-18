ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Соболев: Мои голы? Это отражение работы всей команды

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Ахмат Зенит
    Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о матче против «Ахмата» (2:1), в котором он сделал дубль.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «После выездной игры нам нужно было показать хороший футбол дома и в первую очередь выиграть, порадовать наших болельщиков. Думаю, нам удалось это сделать. Игра была хорошая. Самое главное, что выиграли. Мои голы? Это отражение работы всей команды.

    Отмененный гол? Как я понял, Михайлов блок ставил. И он в офсайде был. Честно, я не видел повтор. На самом деле, уже не первый мой гол отменяют. Их достаточно много было. Бывало, чистейшие отменяли. Судья свистел "до", потом как выяснялось... Короче, к этому уже привыкли. А потом говорят, что Соболев не забивает! Это просто голы отменяют», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

    У «Зенита» стало 12 очков и он досрочно вышел в плей-офф Кубка России. У «Ахмата» осталось 3 балла и четвертое место.

