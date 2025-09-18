Пальцев высказался о своем дебюте за «Краснодар»

Защитниквысказался о матче против(2:1) в Кубке России.

Это был дебютный матч для Пальцева в составе новой команды.

«Эмоции положительные. Спасибо, что поздравили с дебютом. Спасибо, во-первых, главному тренеру и команде за поддержку и доверие. И за поддержку трибунам, которые приехали на выезд поддержать нас.

Игра была, думаю, под нашим контролем большую часть времени, только в конце чуть мы подсели. В этом была, думаю, проблема, что появились моменты у "Крыльев Советов". В остальном, думаю, заслуженно победили», — сказал Пальцев в интервью клубной пресс-службе.

У «Краснодара» теперь стало 9 очков и первое место в группе, «Крылья Советов» (6) — вторые.