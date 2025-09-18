Моуринью: У меня так много эмоций, но опыт помогает мне контролировать их

Новый главный тренервысказался о своем назначении на этот пост.

«У меня так много эмоций, но опыт помогает мне контролировать их. Хочу поблагодарить за доверие. Испытываю чувство гордости.

Нет ни одного португальца, который бы не знал историю и традиции этого клуба. Я тренер одного из самых больших клубов в мире. Хочу сосредоточиться на этой миссии, которая кажется мне увлекательной.

Прошло 25 лет с момента моей работы в "Бенфике". Однако я пришёл сюда не для того, чтобы отпраздновать 25-летие карьеры. Хочу сказать, что ни один из тех больших клубов, где мне довелось тренировать, не вызывал у меня такого ощущения чести, ответственности и мотивации, как "Бенфика". Я не буду бросать слов на ветер, а буду жить этой миссией. Через 48 часов у нас будет игра и сейчас нет ничего важнее её», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

Прежний главный тренер клуба Бруну Лаже был отправлен в отставку после матча группового этапа с «Карабаха» (2:3), в ходе которого «Бенфика» вела со счетом 2:0, но все равно проиграла.

Последним клубом Моуринью был турецкий «Фенербахче», который он покинул в конце августа этого года. В его тренерской карьере также значатся «Реал» Мадрид, «Челси», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома» и «Порту».