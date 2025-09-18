1-й тайм Копенгаген — БайерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Байера» Каспер Юльманн«Копенгаген» — «Байер»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ
  • 19:59
    • «Спартак» — «Ростов»: стартовые составы на матч Кубка России
  • 17:59
    • Моуринью возглавил «Бенфику»
  • 19:31
    • «Металлург» разгромил «Барыс» на своем льду
  • 16:44
    • Sport24: Кузяев может вернуться в «Ахмат»
  • 12:51
    • Кузяев может вернуться в РПЛ
    Все новости спорта

    Моуринью: У меня так много эмоций, но опыт помогает мне контролировать их

    Футбол Португалия Бенфика
    Новый главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о своем назначении на этот пост.

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    «У меня так много эмоций, но опыт помогает мне контролировать их. Хочу поблагодарить за доверие. Испытываю чувство гордости.

    Нет ни одного португальца, который бы не знал историю и традиции этого клуба. Я тренер одного из самых больших клубов в мире. Хочу сосредоточиться на этой миссии, которая кажется мне увлекательной.

    Прошло 25 лет с момента моей работы в "Бенфике". Однако я пришёл сюда не для того, чтобы отпраздновать 25-летие карьеры. Хочу сказать, что ни один из тех больших клубов, где мне довелось тренировать, не вызывал у меня такого ощущения чести, ответственности и мотивации, как "Бенфика". Я не буду бросать слов на ветер, а буду жить этой миссией. Через 48 часов у нас будет игра и сейчас нет ничего важнее её», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

  • Жест отчаяния. Что ждет «Бенфику» под руководством Моуринью
  • «Особенный» возвращается на большую сцену
  • Сегодня

    • Прежний главный тренер клуба Бруну Лаже был отправлен в отставку после матча группового этапа с «Карабаха» (2:3), в ходе которого «Бенфика» вела со счетом 2:0, но все равно проиграла.

    Последним клубом Моуринью был турецкий «Фенербахче», который он покинул в конце августа этого года. В его тренерской карьере также значатся «Реал» Мадрид, «Челси», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома» и «Порту».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сине-гранатовые» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Неаполитанцы дадут бой «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Команды не забьют больше трех голов?
  • «Спортинг» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  7.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зайдель — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •  5.30
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Гёзтепе — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры