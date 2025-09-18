1-й таймСпортинг — КайратОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гоньялу Инасиу «Спортинг» — «Кайрат»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов
  • 17:59
    • Моуринью возглавил «Бенфику»
  • 22:17
    • Okko покажет олимпийский отборочный турнир фигуристов
  • 22:01
    • «Локомотив» разгромил ЦСКА в Москве
  • 21:50
    • «Копенгаген» и «Байер» поделили очки в матче общего этапа ЛЧ
  • 21:10
    • «Ньюкасл» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч ЛЧ
    Все новости спорта

    «Копенгаген» и «Байер» поделили очки в матче общего этапа ЛЧ

    «Копенгаген» — «Байер»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Копенгаген Футбол Германии Байер
    «Копенгаген» на своем поле сыграл вничью с «Байером» (2:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    У датской команды голы записали на свой счет Джордан Ларссон на 9-й минуте и Роберт на 87-й минуте.

    В составе «Байера» отличился Алехандро Гримальдо на 82-й минуте. На 90+1-й минуте защитник «Копенгагена» Пантелис Хацидиакос забил гол в свои ворота.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Копенгаген — Байер 2:2
    Голы: 1:0 Джордан Ларссон (9'), 1:1 Алехандро Гримальдо (82'), 2:1 Robert (87'), 2:2 Пантелис Хацидиакос (автогол) (90 + 2') Копенгаген: Доминик Котарски, Родриго Уэскас, Пантелис Хацидиакос, Маркос Лопес, Габриэл Перейра, Томас Делейни (Мадс Эмиль Мадсен, 55'), Лукас Лерагер, Джордан Ларссон (Йорам Заге, 79'), Элиас Ашури (Robert, 79'), Юссуфа Мукоко (Виктор Классон, 69'), Мохамед Эльюнуссип Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Луак Баде (Клаудио Эчеверри, 67'), Джарелл Куанса, Элисс Бен-Сегир (Эрнест Поку, 67'), Эсекиэль Фернандес (Алейш Гарсия, 51'), Роберт Андрих (Christian Michel Kofane, 88'), Патрик Шик, Малик Тилльман (Ибрахим Маца, 51'), Лукас Васкес Предупреждения: Маркос Лопес (33'), Пантелис Хацидиакос (44'), Томас Делейни (53'), Лукас Васкес (62'), Эдмон Тапсоба (89')

    В следующем поединке общего этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» сыграет против «Карабаха» 1-го октября. «Байер» встретится в тот же день с ПСВ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сине-гранатовые» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Неаполитанцы дадут бой «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Команды не забьют больше трех голов?
  • «Спортинг» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Риу Аве — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры