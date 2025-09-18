«Копенгаген» и «Байер» поделили очки в матче общего этапа ЛЧ

на своем поле сыграл вничью с(2:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

У датской команды голы записали на свой счет Джордан Ларссон на 9-й минуте и Роберт на 87-й минуте.

В составе «Байера» отличился Алехандро Гримальдо на 82-й минуте. На 90+1-й минуте защитник «Копенгагена» Пантелис Хацидиакос забил гол в свои ворота.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Копенгаген — Байер 2:2 Голы: 1:0 Джордан Ларссон (9'), 1:1 Алехандро Гримальдо (82'), 2:1 Robert (87'), 2:2 Пантелис Хацидиакос (автогол) (90 + 2') Копенгаген: Доминик Котарски, Родриго Уэскас, Пантелис Хацидиакос, Маркос Лопес, Габриэл Перейра, Томас Делейни (Мадс Эмиль Мадсен, 55'), Лукас Лерагер, Джордан Ларссон (Йорам Заге, 79'), Элиас Ашури (Robert, 79'), Юссуфа Мукоко (Виктор Классон, 69'), Мохамед Эльюнуссип Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Луак Баде (Клаудио Эчеверри, 67'), Джарелл Куанса, Элисс Бен-Сегир (Эрнест Поку, 67'), Эсекиэль Фернандес (Алейш Гарсия, 51'), Роберт Андрих (Christian Michel Kofane, 88'), Патрик Шик, Малик Тилльман (Ибрахим Маца, 51'), Лукас Васкес Предупреждения: Маркос Лопес (33'), Пантелис Хацидиакос (44'), Томас Делейни (53'), Лукас Васкес (62'), Эдмон Тапсоба (89')

В следующем поединке общего этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» сыграет против «Карабаха» 1-го октября. «Байер» встретится в тот же день с ПСВ.