Роша: Уход из ЦСКА? Хотел попробовать что-то новое

Экс-защитниквысказался по поводу своего ухода из московского клуба.

«У меня был разговор с руководством ЦСКА, но это решение моё и моей семьи. Попробовать что-то новое. Было понятно, что однажды я уеду из-за семейных проблем.

Хотела ли семья уехать из России? Да, мы общались. Это был спокойный разговор, и мы поняли друг друга. Когда появилось такое предложение от "Аль-Джазиры", посоветовались с женой и решили согласиться», — заявил Роша «Чемпионату».

Виллиан Роша покинул ЦСКА в середине августа. Бразилец играл за армейцев с 2022 года.