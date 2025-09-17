2-й таймСлавия Прага — Будё-ГлимтОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Христос Зафеирис «Славия Прага» «Славия Прага» — «Будё-Глимт»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ
  • 21:21
    • «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
  • 19:54
    • «Краснодар» сломил сопротивление «Крыльев Советов» в Кубке России
  • 19:13
    • «Автомобилист» проиграл дома «Трактору»
  • 18:49
    • «Авангард» оказался сильнее «Салавата Юлаева»
  • 16:56
    • Якупов получил серьезную травму
    Все новости спорта

    ПСЖ — «Аталанта»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Франции ПСЖ Футбол Италии Аталанта Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В Париже состоится встреча ПСЖ и «Аталанты» в рамках первого тура Лиги чемпионов. Игра назначена на 17 сентября 22:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    ПСЖ действующий чемпион турнира, а также обладатель Суперкубка УЕФА. На старте турнира «парижане» в числе главных фаворитов. В нынешнем сезоне команда Луиса Энрике одержала 5 побед в 5 поединках. В последнем матче она обыграла «Ланс» со счетом 2:0.

    «Аталанта» поменяла главного тренера. При Гасперини в прошлом сезоне бергамаски дошли до 1/16 финала плей-офф. Как будет при новом наставнике, пока непонятно. Новый сезон клуб начал не очень уверенно — две ничьи на старте и победа над «Лечче». В любом случае, у гостей пока без поражений. Сегодня они попытаются сохранить серию.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают 1.43 на победу ПСЖ и 7.25 на победу «Аталанты», за 5.00 можно поставить на ничью.

    • Эксперты LiveSport уверены, что «Аталанте» ничего не светит в Париже.

    • Искусственный интеллект ставит на минимальную победу ПСЖ со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сколько голов увидим в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Ахмату» очки нужнее
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры