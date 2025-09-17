В Париже состоится встречав рамках первого тура Лиги чемпионов. Игра назначена на 17 сентября 22:00 мск.

ПСЖ действующий чемпион турнира, а также обладатель Суперкубка УЕФА. На старте турнира «парижане» в числе главных фаворитов. В нынешнем сезоне команда Луиса Энрике одержала 5 побед в 5 поединках. В последнем матче она обыграла «Ланс» со счетом 2:0.

«Аталанта» поменяла главного тренера. При Гасперини в прошлом сезоне бергамаски дошли до 1/16 финала плей-офф. Как будет при новом наставнике, пока непонятно. Новый сезон клуб начал не очень уверенно — две ничьи на старте и победа над «Лечче». В любом случае, у гостей пока без поражений. Сегодня они попытаются сохранить серию.

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 1.43 на победу ПСЖ и 7.25 на победу «Аталанты», за 5.00 можно поставить на ничью.

Эксперты LiveSport уверены, что «Аталанте» ничего не светит в Париже.

Искусственный интеллект ставит на минимальную победу ПСЖ со счетом 1:0.

Трансляция матча

