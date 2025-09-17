ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Наумов: «Локомотиву» обязательно нужно договариваться по Баринову

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу ситуации с контрактом капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова.

    Дмитрий Баринов
    Дмитрий Баринов

    «Я думаю, "Локомотиву" обязательно нужно договариваться по Баринову. Он уже почти легенда команды, он капитан, воспитанник, ведёт игру за собой. По моему мнению, очень плохо себя ведёт господин Леонченко и руководство "Локомотива", не предлагая Баринову ничего. Такие случаи уже были и с Миранчуком, с Жемалетдиновым. Сейчас эта ситуация возникнет, и ничего хорошего не произойдёт. Конечно, для Баринова нет вариантов идти куда-то в российский клуб. Но если ему ничего "Локо" не предложит, тогда может согласиться на какой-то вариант в РПЛ. Мне кажется, что "Локомотив" должен проявить максимум своих возможностей, влияния, чтобы решить эту проблему», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол. Ру».

    Баринов является воспитанником «Локомотива», действующее соглашение между игроком и клубом истекает летом 2026 года.

