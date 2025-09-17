Наумов: «Локомотиву» обязательно нужно договариваться по Баринову

Экс-президентвысказался по поводу ситуации с контрактом капитана «железнодорожников»

«Я думаю, "Локомотиву" обязательно нужно договариваться по Баринову. Он уже почти легенда команды, он капитан, воспитанник, ведёт игру за собой. По моему мнению, очень плохо себя ведёт господин Леонченко и руководство "Локомотива", не предлагая Баринову ничего. Такие случаи уже были и с Миранчуком, с Жемалетдиновым. Сейчас эта ситуация возникнет, и ничего хорошего не произойдёт. Конечно, для Баринова нет вариантов идти куда-то в российский клуб. Но если ему ничего "Локо" не предложит, тогда может согласиться на какой-то вариант в РПЛ. Мне кажется, что "Локомотив" должен проявить максимум своих возможностей, влияния, чтобы решить эту проблему», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол. Ру».

Баринов является воспитанником «Локомотива», действующее соглашение между игроком и клубом истекает летом 2026 года.