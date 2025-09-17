Мейну может перебраться в «Ньюкасл»

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед»зимой может сменить клуб, сообщает Talksport.

Сейчас им активно интересуется «Ньюкасл». Сам 21-летний игрок предпочитает подождать до зимы и если дальше будет оставаться резервистом, то готов покинуть родной клуб.

Инициатором трансфера Мейну является главный тренер «сорок» Эдди Хау.

Всего в этом сезоне Мейну сыграл три матча за «МЮ», и только в одном вышел в старте. Это была игра Кубка лиги против «Гримсби Таун».

Летом по Мейну было много предложений со стороны разных клубов, но тогда руководство манкунианцев наложило вето на его переход.