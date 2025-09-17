ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Иван МорозовНе по той дорожке. Форварда «Спартака» отстранили за употребление наркотиков
  • 07:40
    • Моуринью может возглавить «Бенфику»
  • 23:53
    • «Карабах» одержал волевую победу над «Бенфикой» в Лиссабоне
  • 07:34
    • Тренер «Карабаха» прокомментировал победу над тренер «Бенфикой»
  • 00:27
    • «Брентфорд» по пенальти обыграл «Астон Виллу» в Кубке английской лиги
  • 00:00
    • «Реал» обыграл в меньшинстве «Марсель»
    Тренер «Карабаха» прокомментировал победу над тренер «Бенфикой»

    Лига чемпионов Португалия Бенфика Карабах
    Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над португальской «Бенфикой» со счетом 3:2 в стартовом матче основного этапа Лиги чемпионов.

    Гурбан Гурбанов
    Гурбан Гурбанов

    «В первую очередь поздравляю своих ребят. С хорошей игрой они добились хорошей победы. Это была такая игра, что мы могли и уступить. Преимущество было на стороне соперника. Мы уже в начале встречи уступали с разницей в два мяча. Вернуться в игру выглядело не так-то и просто. Но ребята верили, не сломались и не выпали из игры, благодаря чему нам удалось отыграть один мяч, который помог нам одержать победу.

    Наша победа не означает, что "Бенфика" слаба. Это вовсе не так. "Бенфика" очень хорошо работала с мячом, тактически играет умно. Я и вчера говорил, что футболистам будет тяжело, но и желания будет много. К счастью, мы добыли большую победу. Это впервые в истории как азербайджанского футбола, так и нашего клуба, когда выигрываем матч в основном этапе ЛЧ. Поздравляю и всех азербайджанцев. А "Бенфике" успехов в следующих матчах», — приводит слова Гурбанова Azerisport.

