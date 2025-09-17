Тренер «Карабаха» прокомментировал победу над тренер «Бенфикой»

Главный тренерпрокомментировал победу над португальской «Бенфикой» со счетом 3:2 в стартовом матче основного этапа Лиги чемпионов.

«В первую очередь поздравляю своих ребят. С хорошей игрой они добились хорошей победы. Это была такая игра, что мы могли и уступить. Преимущество было на стороне соперника. Мы уже в начале встречи уступали с разницей в два мяча. Вернуться в игру выглядело не так-то и просто. Но ребята верили, не сломались и не выпали из игры, благодаря чему нам удалось отыграть один мяч, который помог нам одержать победу.

Наша победа не означает, что "Бенфика" слаба. Это вовсе не так. "Бенфика" очень хорошо работала с мячом, тактически играет умно. Я и вчера говорил, что футболистам будет тяжело, но и желания будет много. К счастью, мы добыли большую победу. Это впервые в истории как азербайджанского футбола, так и нашего клуба, когда выигрываем матч в основном этапе ЛЧ. Поздравляю и всех азербайджанцев. А "Бенфике" успехов в следующих матчах», — приводит слова Гурбанова Azerisport.