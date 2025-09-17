«Сочи» встретится с московским «Динамо» в третий раз за сезон и во второй раз в рамках Кубка России. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

06' Пытаются «бело-голубые» давить, но пока безуспешно.

03' Угловой заработали гости, но стандарт ни чем не закончился.

02' «Динамо» зарабатывает опасный штрафной рядом с воротами «Сочи» на левом фланге

01' «Сочи» развел мяч с центра поля, игра началась!

20:28 Команды вышли на поле, вот-вот игра начнется.

20:20 Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, который вмещает 47 659 зрителей.

20:10 Сегодняшний матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы

«Сочи»: Ломаев, Заика, Литвинов, Магаль, Агбалака, Осипов, Начо, Коваленко, Корнеев, Барт, Мухин

«Динамо» М: Расулов, Кутицкий, Марчиаль, Фернандес, Скопинцев, Глебов, Фомин, Миранчук, Нгамале, Маухуб, Тюкавин

«Сочи»

«Сочи» провел первый круг группового этапа Кубка России не лучшим образом, где заработала 2 очка за 3 встречи благодаря победе над «Крыльями Советов» в серии пенальти — 1:1, 5:3 по пенальти. Разница мячей отрицательная — 5:8.

Для черноморского клуба эта победа является единственной в сезоне — в РПЛ у «барсов» дела обстоят намного хуже — безальтернативное последнее место после 8-ми туров с 1 баллом в активе, который был завоеван как раз в матче с сегодняшним оппонентом.

Сочинцы уже успели поменять главного тренера — вместо Роберта Морено команду возглавил Игорь Осинькин, но уже в дебютной встрече для нового наставника южане проиграли в гостях «Крыльям Советов» (0:2) в рамках 8-го тура РПЛ.

«Динамо» Москва

«Динамо» тоже не блистает на групповой стадии Кубка России, где заработала 4 балла за 3 игры благодаря домашней победе над сегодняшним оппонентом и поражению от «Крыльев Советов» в серии пенальти — 0:0, 4:5 по пенальти.

В РПЛ у «бело-голубых» дела обстоят не лучше — 9-я позиция с 9 очками после 8 туров явно не тот результат, на который рассчитывало руководство клуба во время приглашения Валерия Карпина на пост главного тренера команды.

На данный момент «Динамо» не может победить в трех встречах кряду и в последних пяти матчах смогли одержать только одну победу во всех турнирах.

Личные встречи

В очных матчах у «Сочи» небольшое преимущество над «Динамо» — семь побед против пяти. В еще пяти случаях была зафиксирована ничья.

В текущем сезоне команды уже два раза играли — в кубковом матче «Динамо» дома переиграл «Сочи» со счетом 3:2, а в игре РПЛ команды разошлись миром — 1:1.