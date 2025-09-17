прогноз на Кубок России и ставка на матч за 2.28

«Сочи» встретится с «Динамо» в матче 4-го тура Кубка Росси квартета D. Поединок пройдет 17 сентября и начнется в 20:30 по мск.

«Сочи»

Турнирное положение: сочинский клуб после трех туров замыкает группу D, набрав всего два балла при двух забитых и восьми пропущенных мячах.

Последние матчи: в последней встрече Кубка «Сочи» проиграл «Краснодару» со счетом 2:4. До этого клуб заработал два балла в матче против «Крыльев Советов» (1:1) и проиграл в первом туре «Динамо» со счетом 3:2.

Состояние команды: «Сочи» подходит к матчу в статусе аутсайдера. У команды серия из 11 матчей без побед. Эта встреча не подарит сюрпризов.

Турнирное положение: «Динамо» идет на третьем месте в группе D Кубка России, набрав четыре очка, забив пять мячей при двух в свои ворота.