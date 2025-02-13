Бельгийский «Гент» сыграет против испанского «Бетиса» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гент» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гент»

Турнирное положение: В турнирной таблице Лиги конференций «Гент» заняла 17 место, набрав 9 очков: 3 победы и 3 поражения.

Последние матчи: В заключительном туре основного этапа Лиги конференции «Гент» с минимальным счётом уступил «Ларну» (0:1).

Не сыграют: Из строя команды из-за травмы выбыли Ноа Фадига, Айме Омгба и Нурио Фортуна.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Бельгии «Гент» занимает 6 место, набрав 37 очков. На выезде участник Лиги конференций сыграл в результативную ничью с «Мехеленом» (3:3).

«Бетис»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Бетис» финишировал на 15 месте, набрав 10 очков: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

Последние матчи: В зкалючительном туре основного тура Лиги конференций «Бетис» с минимальным счётом переиграл финский ХИК (1:0).

Не сыграют: 4 футболистов «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Беллерин (травма лодыжки), Форналс (мышечная травма), Карвалью (травма ахилла), Юссуф Сабали (травма подколенного сухожилия). Из-за пепеьрпа жёлтых карточек игру пропустит Айтор Руибаль.

Состояние команды: В испанском первенстве «Бетис» проиграл «Сельте» (2:3). В турнирной таблице Ла Лига участник Лиги конференций занял 11 место с активом 29 пунктов.

Статистика для ставок

«Бетис» в Лиге конференций занял 15 место

«Гент» в Лиге конференций занял 17 место

«Гент» и «Бетис» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.65, а победа «Гент» — в 3.75.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.16 и 1.74 соответственно.

Прогноз: «Бетис» — клуб испанской Примеры и должен с уверенностью пройти своего соперника

Ставка: Фора «Бетиса» (-1.5) с коэффициентом 2.70.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.16.