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    «Бетис» добьется солидного преимущества?

    «Гент» — «Бетис». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гент» — «Бетис»
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    «Бетис»
    Бельгийский «Гент» сыграет против испанского «Бетиса» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гент» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 13 Февраля 2025 года

    Гент

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Гент 23:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Гент»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Лиги конференций «Гент» заняла 17 место, набрав 9 очков: 3 победы и 3 поражения.

    Последние матчи: В заключительном туре основного этапа Лиги конференции «Гент» с минимальным счётом уступил «Ларну» (0:1).

    Гент — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Из строя команды из-за травмы выбыли Ноа Фадига, Айме Омгба и Нурио Фортуна.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Бельгии «Гент» занимает 6 место, набрав 37 очков. На выезде участник Лиги конференций сыграл в результативную ничью с «Мехеленом» (3:3).

    «Бетис»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Бетис» финишировал на 15 месте, набрав 10 очков: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: В зкалючительном туре основного тура Лиги конференций «Бетис» с минимальным счётом переиграл финский ХИК (1:0).

    Не сыграют: 4 футболистов «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Беллерин (травма лодыжки), Форналс (мышечная травма), Карвалью (травма ахилла), Юссуф Сабали (травма подколенного сухожилия). Из-за пепеьрпа жёлтых карточек игру пропустит Айтор Руибаль.

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    Состояние команды: В испанском первенстве «Бетис» проиграл «Сельте» (2:3). В турнирной таблице Ла Лига участник Лиги конференций занял 11 место с активом 29 пунктов.

    Статистика для ставок

    • «Бетис» в Лиге конференций занял 15 место

    • «Гент» в Лиге конференций занял 17 место

    • «Гент» и «Бетис» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.65, а победа «Гент» — в 3.75.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.16 и 1.74 соответственно.

    Прогноз: «Бетис» — клуб испанской Примеры и должен с уверенностью пройти своего соперника

    Ставка: Фора «Бетиса» (-1.5) с коэффициентом 2.70.

    Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.16.

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    2.65
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    «Гент» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. «Бетис» добьется солидного преимущества?
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