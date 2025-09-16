«Тоттенхэм» одержал победу над «Вильярреалом» в ЛЧ

одолел(1:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

На 4-й минуте встречи голкипер «Вильярреала» Луис Жуниор забил гол в свои ворота.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Тоттенхэм — Вильярреал 1:0 Гол: 1:0 Луис Жуниор (автогол) (4') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Джед Спенс (Дестини Удоджи, 69'), Педро Порро, Лукас Бергвалль (Кевин Дансо, 90'), Родриго Бентанкур, Папе Сарр (Жоау Палинья, 69'), Мохаммед Кудус, Ксави Симонс (Бреннан Джонсон, 77'), Ришарлисон (Рандаль Коло Муани, 77') Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона (Илиас Акомах, 75'), Хуан Фойт, Сантьяго Моуриньо, Тажон Бушанан (Альберто Молейро, 82'), Пап Гуй (Даниэль Парехо, 78'), Сантьяго Комесанья (Томас Парти, 78'), Ренато Вейга, Жорж Микаутадзе, Айосе Перес (Альфонсо Педраса, 75'), Николя Пепе Предупреждения: Ксави Симонс (30'), Ришарлисон (33'), Сантьяго Комесанья (35'), Сантьяго Моуриньо (36'), Ренато Вейга (53'), Marcelino Garcia Toral (68'), Рандаль Коло Муани (79'), Микки ван де Вен (84')

В следующем матче общего этапа ЛЧ «Тоттенхэм» сыграет против «Буде/Глимта» 30-го сентября, а «Вильярреал» встретится с «Ювентусом» 1-го октября.