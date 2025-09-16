Руни: После увольнения тен Хага ситуация в «МЮ» стала еще хуже

Бывший нападающийподелился мнением о неудачных результатах «манкунианцев» на старте нынешнего сезона.

Напомним, что «красные дьяволы» крупно уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:3 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

«Ближе к концу игры я увидел, как болельщики "Манчестер Юнайтед" уходят. Было слышно, как как болельщики поют имя Аморима, но я думаю, что уход болельщиков — это мощный сигнал. Я думаю, они были очень разочарованы тем, что увидели. Трудно предположить, что будет дальше.

Каковы наработки? Что мы видим такого, что могло бы помочь команде двигаться вперед? По-моему, после увольнения тен Хага в прошлом году и прихода Рубена мы часто слышим, как они планируют играть и как изменится ситуация. Я думаю, что если тренер честен с самим собой, то (признает), что ситуация стала еще хуже», — сказал Руни BBC.

После 4-х туров в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице с 4 очками в активе.