    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
  • 23:59
    • «Эспаньол» в меньшинстве одолел «Мальорку» в матче Примеры
  • 23:43
    • «Комо» и «Дженоа» поделили очки в матче Серии А
  • 19:44
    • Умтити завершил карьеру в 31 год
  • 19:20
    • «Авангард» обыграл «Динамо» Минск в КХЛ
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных
    Руни: После увольнения тен Хага ситуация в «МЮ» стала еще хуже

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о неудачных результатах «манкунианцев» на старте нынешнего сезона.

    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    Напомним, что «красные дьяволы» крупно уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:3 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

    «Ближе к концу игры я увидел, как болельщики "Манчестер Юнайтед" уходят. Было слышно, как как болельщики поют имя Аморима, но я думаю, что уход болельщиков — это мощный сигнал. Я думаю, они были очень разочарованы тем, что увидели. Трудно предположить, что будет дальше.

    Каковы наработки? Что мы видим такого, что могло бы помочь команде двигаться вперед? По-моему, после увольнения тен Хага в прошлом году и прихода Рубена мы часто слышим, как они планируют играть и как изменится ситуация. Я думаю, что если тренер честен с самим собой, то (признает), что ситуация стала еще хуже», — сказал Руни BBC.

  • «Сити» напомнил, кто хозяин Манчестера: Холанн дублем прибил команду Аморима
  • Гвардиола поднял себе настроение перед Лигой Чемпионов
  • Вчера

    • После 4-х туров в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице с 4 очками в активе.

