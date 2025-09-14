Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед»

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
В первом тайме отметился Фил Фоден, а во втором тайме дублем отличился Эрлинг Холанн.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 3:0
Голы: 1:0 Филип Фоден (18'), 2:0 Эрлинг Холанд (53'), 3:0 Эрлинг Холанд (68') Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Тейьяни Рейндерс, Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Nico O'Reilly Манчестер Юнайтед: Патрик Доргу, Нуссайр Мазрауи (Кобби Майну, 62'), Люк Шоу, Маттейс де Лигт, Лени Йоро (Гарри Магуайр, 62'), Мануэль Угарте, Бруну Фернандеш, Беньямин Шешко, Амад Диалло, Брайан Мбемо, Алтай Байындыр
У «Манчестер Сити» стало шесть очков и восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Манчестер Юнайтед» осталось 4 балла и 14-я строчка.