    Рахимов — о поражении «Рубина»: 11 на 11 сложно, а тут в меньшинстве еще сложнее

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Рубин Оренбург
    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поражении своей команды в матче 4-го тура группового этапа Кубка России против «Оренбурга» (0:0, 2:4 по пен.).

    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»
    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»

    «Можно было не просто удержать счет, но и в конце выиграть. Очень раннее удаление. Когда ты играешь 65–70 минут в меньшинстве… Здесь 11 на 11 сложно, а тут в меньшинстве еще сложнее.

    Но я отдам должное своей команде, очень дисциплинированно оборонялись, очень грамотно все делали, достаточно много единоборств выиграли», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

    • После этого матча «Рубин» занимает 3-е место в группе А Кубка России с 4 очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против московского «Динамо» 21-го сентября в РПЛ.

