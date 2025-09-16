Рахимов — о поражении «Рубина»: 11 на 11 сложно, а тут в меньшинстве еще сложнее

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 4-го тура группового этапа Кубка России против(0:0, 2:4 по пен.).

«Можно было не просто удержать счет, но и в конце выиграть. Очень раннее удаление. Когда ты играешь 65–70 минут в меньшинстве… Здесь 11 на 11 сложно, а тут в меньшинстве еще сложнее.

Но я отдам должное своей команде, очень дисциплинированно оборонялись, очень грамотно все делали, достаточно много единоборств выиграли», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

После этого матча «Рубин» занимает 3-е место в группе А Кубка России с 4 очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против московского «Динамо» 21-го сентября в РПЛ.