Луис Энрике рассказал, почему смотрел матч с «Лансом» с трибуны

Главный тренерподелился впечатлениями от того, как наблюдал за игрой против(2:0) с трибуны «Парка де Пренс».

«Мы вместе со штабом давно ищем новые способы повысить эффективность. Я часто обращал внимание на тренеров по регби — они смотрят на матчи под другим углом. В этот раз я решил провести первый тайм на трибуне. Это дало возможность видеть всю картину и контролировать происходящее.

В раздевалке удалось провести очень содержательный разговор с футболистами, потому что у меня было чёткое понимание, кто и как действовал на поле», — сказал Энрике RMC Sport.

Следующий матч «ПСЖ» проведет 16 сентября с «Аталантой» в Лиге чемпионов.