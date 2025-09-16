Луис Энрике рассказал, почему смотрел матч с «Лансом» с трибуны

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
«Мы вместе со штабом давно ищем новые способы повысить эффективность. Я часто обращал внимание на тренеров по регби — они смотрят на матчи под другим углом. В этот раз я решил провести первый тайм на трибуне. Это дало возможность видеть всю картину и контролировать происходящее.
В раздевалке удалось провести очень содержательный разговор с футболистами, потому что у меня было чёткое понимание, кто и как действовал на поле», — сказал Энрике RMC Sport.
Следующий матч «ПСЖ» проведет 16 сентября с «Аталантой» в Лиге чемпионов.