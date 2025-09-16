2-й таймПСВ — ЮнионОнлайн
    «Локомотив» одержал победу над «Акроном», Комличенко оформил дубль

    «Акрон» — «Локомотив»: счет матча 1:3, обзор голов

    «Локомотив» в гостях одолел «Акрон» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Кубка России.

    Николай Комличенко — нападающий «Локомотив»
    Николай Комличенко — нападающий «Локомотив»

    У гостей дубль оформил Николай Комличенко, отличившись на 47-й и 49-й минутах.

    На 89-й минуте «Акрон» сократил отставание в счете благодаря голу Дмитрия Пестрякова.

    Защитник тольяттинской команды Денис Попенков забил гол в свои ворота на 90+4-й минуте.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа D
    Акрон — Локомотив 1:3
    Голы: 0:1 Николай Комличенко (48'), 0:2 Николай Комличенко (49'), 1:2 Дмитрий Пестряков (пенальти) (88'), 1:3 Popenkov D. (90+4') Предупреждения: Popenkov D. (45'), Хетаг Хосонов (90+3')

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в группе D Кубка России с 9-ю очками в активе. «Акрон» — на 3-й позиции (5).

