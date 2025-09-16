«Локомотив» одержал победу над «Акроном», Комличенко оформил дубль

в гостях одолел(3:1) в матче 4-го тура группового этапа Кубка России.

У гостей дубль оформил Николай Комличенко, отличившись на 47-й и 49-й минутах.

На 89-й минуте «Акрон» сократил отставание в счете благодаря голу Дмитрия Пестрякова.

Защитник тольяттинской команды Денис Попенков забил гол в свои ворота на 90+4-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Акрон — Локомотив 1:3 Голы: 0:1 Николай Комличенко (48'), 0:2 Николай Комличенко (49'), 1:2 Дмитрий Пестряков (пенальти) (88'), 1:3 Popenkov D. (90+4') Предупреждения: Popenkov D. (45'), Хетаг Хосонов (90+3')

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в группе D Кубка России с 9-ю очками в активе. «Акрон» — на 3-й позиции (5).