Левандовский заявил, что в 2012 году он мог перейти в «МЮ»

Форвардотметил, что он мог перейти вв 2012 году. Однако сделка не состоялась.

«Помню, это был перерыв товарищеского матча за "Дортмунд" в предсезонке. Я перезвонил Фергюсону. Когда он начал со мной говорить, я был так сбит с толку его акцентом. Мне пришлось так сосредоточиться, чтобы понять. Я говорил: "Да, конечно, конечно", делая вид, что всё понимаю, но на самом деле ничего не понимал.

Я согласился, и я был близок к этому. Но президент "Дортмунда" сказал, что они не могут меня продать. Момент был неподходящий», — приводит слова Левандовского The Times.