«Брентфорд» по пенальти обыграл «Астон Виллу» в Кубке английской лиги

В одной из встреч «Брентфорд» обыграл «Астон Виллу» (1:1, 4:2 по пен).
В основное время матча у «львов» единственный гол забил Харви Эллиотт на 43-й минуте.
В составе «Брентфорда» отличился Аарон Хики на 57-й минуте.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Брентфорд». Победный удар на счету Миккеля Дамсгора.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Брентфорд — Астон Вилла 1:1
Футбол. Англия. Кубок Лиги

Брентфорд — Астон Вилла 1:1

Голы: 0:1 Харви Эллиотт (43'), 1:1 Аарон Хики (57')
В параллельном матче «Гримсби» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 1:0.
Единственный гол гости забили на 50-й минуте благодаря точному удару Джейза Кабиа.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Шеффилд Уэнсдей — Гримсби Таун 0:1
Футбол. Англия. Кубок Лиги

Шеффилд Уэнсдей — Гримсби Таун 0:1

Голы: 0:1 Jaze Kabia (50')
По итогам противостояний «Брентфорд» и «Гримсби» пробились в 1/8 финала Кубка английской лиги, а «Астон Вилла» и «Шеффилд Уэнсдей» завершили свое выступление на турнире.