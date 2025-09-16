2-й таймАтлетик — АрсеналОнлайн
    «Бенфика» — «Карабах»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Португалия Бенфика Карабах Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Бенфика» примет «Карабах» в матче первого тура Лиги чемпионов, который состоится 16 сентября в Лиссабоне на «Эштадиу да Луж». Начало игры в 22:00 мск.

    «Бенфике» пришлось пройти два этапа квалификации, чтобы попасть в основной турнир. Лиссабонцы обыграли «Ниццу» и «Фенербахче», одержав 3 победы за 4 встречи. В нынешнем сезоне у «орлов» ни одного поражения. За 9 игр у них 7 побед и две ничьи.

    «Карабах» также выступал в квалификации и уже в последнем раунде с большим трудом прошел «Ференцварош». Это позволило команде во второй раз в своей истории выйти в общий этап ЛЧ.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают 1.19 на победу «Бенфики» и 15.0 на победу «Карабаха».

    • Эксперты LiveSport уверены, что сегодня команды не станут форсировать события. Подробнее о матче в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект ожидает победу «Бенфики» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Карабах» смотрите на LiveCup.Run.

