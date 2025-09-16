«Бенфике» пришлось пройти два этапа квалификации, чтобы попасть в основной турнир. Лиссабонцы обыграли «Ниццу» и «Фенербахче», одержав 3 победы за 4 встречи. В нынешнем сезоне у «орлов» ни одного поражения. За 9 игр у них 7 побед и две ничьи.
«Карабах» также выступал в квалификации и уже в последнем раунде с большим трудом прошел «Ференцварош». Это позволило команде во второй раз в своей истории выйти в общий этап ЛЧ.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 1.19 на победу «Бенфики» и 15.0 на победу «Карабаха».
- Эксперты LiveSport уверены, что сегодня команды не станут форсировать события. Подробнее о матче в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект ожидает победу «Бенфики» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Карабах» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.