Беллингем и Камавинга близки к возвращению в строй

Полузащитники мадридскогонаходятся на финальной стадии восстановления и вскоре смогут вернуться в строй, сообщает Football Espana.

22-летний Беллингем в июле перенёс операцию на плече. Первоначально его возвращение ожидалось только к середине октября 2025 года, однако теперь есть вероятность, что он сыграет уже 27 сентября в дерби против «Атлетико» в рамках 7-го тура Ла Лиги.

22-летний Камавинга выбыл на 4,5 месяца из-за разрыва сухожилия, а затем столкнулся с проблемами с голеностопом, что продлило реабилитацию. По последней информации, француз может выйти на поле уже 20 сентября в матче 5-го тура против «Эспаньола».