    Александр ТочилинАлександр Точилин: До зимней паузы Карпин точно должен остаться работать в «Динамо»
  • 23:59
    • «Эспаньол» в меньшинстве одолел «Мальорку» в матче Примеры
  • 23:43
    • «Комо» и «Дженоа» поделили очки в матче Серии А
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных
  • 23:21
    • Кин: Игроки «МЮ», возможно, не до конца верят в систему Аморима
  • 21:41
    • Кудашов может покинуть пост главного тренера «Динамо» М
    Беллингем и Камавинга близки к возвращению в строй

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Реал Мадрид
    Полузащитники мадридского «Реала» Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга находятся на финальной стадии восстановления и вскоре смогут вернуться в строй, сообщает Football Espana.

    Джуд Беллингем
    Джуд Беллингем

    22-летний Беллингем в июле перенёс операцию на плече. Первоначально его возвращение ожидалось только к середине октября 2025 года, однако теперь есть вероятность, что он сыграет уже 27 сентября в дерби против «Атлетико» в рамках 7-го тура Ла Лиги.

    22-летний Камавинга выбыл на 4,5 месяца из-за разрыва сухожилия, а затем столкнулся с проблемами с голеностопом, что продлило реабилитацию. По последней информации, француз может выйти на поле уже 20 сентября в матче 5-го тура против «Эспаньола».

