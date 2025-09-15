2-й тайм Эспаньол — МальоркаОнлайн
    «Эспаньол» — «Мальорка»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
    Кин: Игроки «МЮ», возможно, не до конца верят в систему Аморима

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о проблемах в игре «манкунианцев» под руководством Рубена Аморима.

    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    «Меня беспокоит, что игроки, возможно, не до конца верят в систему. Сколько бы тренер ни говорил "это наше направление", когда результаты не идут, а тебя обыгрывают сильнейшие команды, он делает массу изменений. Создается впечатление, что мы ходим по кругу.

    Мы дали ему возможность оправдать доверие. Говорят о системе, но тренер стоит на своем, не уступает. Посмотрите на результаты, очки за игру, забитые и пропущенные мячи — все это не радует. Это вызывает у меня беспокойство», — сказал Кин Goal.

  • Сегодня

    • «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе после 4-х туров. В следующем матче «манкунианцы» сыграют против «Челси» 20-го сентября.

