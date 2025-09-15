Кин: Игроки «МЮ», возможно, не до конца верят в систему Аморима

Бывший футболистподелился мнением о проблемах в игре «манкунианцев» под руководством

«Меня беспокоит, что игроки, возможно, не до конца верят в систему. Сколько бы тренер ни говорил "это наше направление", когда результаты не идут, а тебя обыгрывают сильнейшие команды, он делает массу изменений. Создается впечатление, что мы ходим по кругу.

Мы дали ему возможность оправдать доверие. Говорят о системе, но тренер стоит на своем, не уступает. Посмотрите на результаты, очки за игру, забитые и пропущенные мячи — все это не радует. Это вызывает у меня беспокойство», — сказал Кин Goal.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе после 4-х туров. В следующем матче «манкунианцы» сыграют против «Челси» 20-го сентября.