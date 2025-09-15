В понедельник, 15 сентября, «Комо» примет «Дженоа» в рамках 3-го тура Итальянской Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Включаются игроки «Комо» в прессинг, затрудняя атаки «Дженоа» в самом их начале.

18' Мяч под контролем игроков «Дженоа», конструируют они свою позиционную атаку.

16' На выходе сыграл вратарь «Комо» Бутез, со второй попытки забрав таки мяч в руки.

14' Гооол! 1:0. Нико Пас освободившись от опеки, ударом из-за пределов штрафной «Дженоа» хлестким точным ударом поразил сетку ворот Леали.

12' Сбили Нико Паса. Корчась от боли он поднялся и продолжил игру.

10' Удар Мазини из-за пределов штрафной площади «Комо» в защитника хозяев пришелся.

08' Кемпф подсел под Коломбо, очередное нарушение правил в центре поля.

05' Мората хотел со злости в оппонента мячом пнуть, а получилось что чуть в свои ворота не залетел снаряд.

05' Мазини сбил Морату в центре поля. Не жалеют друг друга игроки.

04' Серия нарушений с обеих сторон, несколько сбит темп игры этим фактором.

02' Мяч под контролем игроков «Комо», полагаются они на контроль.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Комо».

До матча

21:41 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

21:35 Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо, вмещающем 13 602.

21:25 Главным арбитром матча будет Марко Пиччинини.

Стартовые составы команд

«Комо»: Бутез, Войвода, Рамон, Кемпф, Валле, Перроне, Да Кунья, Пас, Кюн, Родригес, Дувикас.

«Дженоа»: Леали, Нортон-Каффи, Эстигор, Васкес, Мартин, Мазини,Френнруп, Эллертссон, Карбони, Станчу, Коломбо.

«Комо»

Подопечные Сеска Фабрегаса явно будут бороться за попадание в еврокубки. На данный момент команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы. При этом «Комо» в двух стартовых турах набрал 3 очка. Да и вообще, команда уже пропустила всего 1 мяч в свои ворота. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Подопечные Сеска Фабрегаса уступили «Болонье» (0:1). До того команда нанесла поражение «Лацио» (2:0). Да и поединок с «Зюйдтиролем» завершился викторией (3:1). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Комо» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Подопечные Сеска Фабрегаса крепки и ершисты. Команда до последней коллизии победила дважды кряду. Причем «Комо» традиционно сложно противостоит «Дженоа». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена подтянуться к зоне еврокубков.

«Дженоа»

Генуэзцы новый сезон начали на своем уровне. Команда нынче пребывает на 15 месте. Причем «Дженоа» ужасно действует в плане реализации. В двух стартовых турах чемпионата Италии команда не забила ни разу. Предыдущий поединок команда провела неудачно. Генуэзцы уступили «Ювентусу» (0:1). До того команда не сумела переиграть «Лечче» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Виченце Виртус» (3:0). При этом «Дженоа» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Генуэзцы являются потенциальным борцом за выживание. Команда забивает с огромнейшей натугой. При этом «Дженоа» уже 21 год не обыгрывает «Комо». Да и в нынешней диспозиции генуэзцы обязаны прибавлять во всех компонентах. Команда явно постарается забить свой первый мяч в чемпионате. Генуэзцы имеют весьма надежные тылы. Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. В первом матче, в Генуе команды сыграли 1:1, а в Комо, победил «Комо» 1:0.

За всю историю команды сыграли 11 матчей. В 3 играх победил «Дженоа», в 2 «Комо», оставшиеся 6 матчей завершились вничью.

