Комо — Дженоа: прогноз на матч Серии А, ставка за 2.20

15 сентября в 3-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Дженоа». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Дженоа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Комо»

Турнирное положение: Подопечные Сеска Фабрегаса явно будут бороться за попадание в еврокубки. На данный момент команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Комо» в двух стартовых турах набрал 3 очка. Да и вообще, команда уже пропустила всего 1 мяч в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Подопечные Сеска Фабрегаса уступили «Болонье» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Лацио» (2:0). Да и поединок с «Зюйдтиролем» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Комо» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Подопечные Сеска Фабрегаса крепки и ершисты. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

Причем «Комо» традиционно сложно противостоит «Дженоа». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена подтянуться к зоне еврокубков.

«Дженоа»

Турнирное положение: Генуэзцы новый сезон начали на своем уровне. Команда нынче пребывает на 15 месте.

Причем «Дженоа» ужасно действует в плане реализации. В двух стартовых турах чемпионата Италии команда не забила ни разу.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Генуэзцы уступили «Ювентусу» (0:1).

До того команда не сумела переиграть «Лечче» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Виченце Виртус» (3:0).

При этом «Дженоа» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Генуэзцы являются потенциальным борцом за выживание. Команда забивает с огромнейшей натугой.

При этом «Дженоа» уже 21 год не обыгрывает «Комо». Да и в нынешней диспозиции генуэзцы обязаны прибавлять во всех компонентах.

Команда явно постарается забить свой первый мяч в чемпионате. Генуэзцы имеют весьма надежные тылы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Дженоа» в текущем чемпионате еще не забила ни одного мяча

«Комо» в среднем забивает один гол за матч

Генуэзцы не побеждают «Комо» уже 21 год

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Комо» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков, к тому же оппонент забивает с огромной натугой.

Ставка: Победа «Комо» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.75