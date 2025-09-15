Комо — Дженоа: прогноз на матч Серии А, ставка за 2.20

Комо
Дженоа
«Комо»
Турнирное положение: Подопечные Сеска Фабрегаса явно будут бороться за попадание в еврокубки. На данный момент команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Комо» в двух стартовых турах набрал 3 очка. Да и вообще, команда уже пропустила всего 1 мяч в свои ворота.
Комо — Дженоа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Подопечные Сеска Фабрегаса уступили «Болонье» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Лацио» (2:0). Да и поединок с «Зюйдтиролем» завершился викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Комо» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подопечные Сеска Фабрегаса крепки и ершисты. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.
Причем «Комо» традиционно сложно противостоит «Дженоа». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена подтянуться к зоне еврокубков.
«Дженоа»
Турнирное положение: Генуэзцы новый сезон начали на своем уровне. Команда нынче пребывает на 15 месте.
Причем «Дженоа» ужасно действует в плане реализации. В двух стартовых турах чемпионата Италии команда не забила ни разу.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Генуэзцы уступили «Ювентусу» (0:1).
До того команда не сумела переиграть «Лечче» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Виченце Виртус» (3:0).
При этом «Дженоа» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Генуэзцы являются потенциальным борцом за выживание. Команда забивает с огромнейшей натугой.
При этом «Дженоа» уже 21 год не обыгрывает «Комо». Да и в нынешней диспозиции генуэзцы обязаны прибавлять во всех компонентах.
Команда явно постарается забить свой первый мяч в чемпионате. Генуэзцы имеют весьма надежные тылы.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Дженоа» в текущем чемпионате еще не забила ни одного мяча
- «Комо» в среднем забивает один гол за матч
- Генуэзцы не побеждают «Комо» уже 21 год
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
- 2.05Ростов — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.37Барселона — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.50Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Комо» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков, к тому же оппонент забивает с огромной натугой.
Ставка: Победа «Комо» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.75