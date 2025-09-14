Источник:«Ювентус» планирует бесплатно подписать Бернарду Силву летом

проявляет интерес к 31-летнему полузащитникус целью подписать с ним контракт летом 2026 года, когда истечет его текущее соглашение, сообщает AS.

Конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за португальского футболиста может составить лиссабонская «Бенфика», однако им будет сложнее выполнить финансовые требования Силвы по заработной плате. Важную роль в потенциальном переходе может сыграть агент игрока Жорже Мендеш, который поддерживает хорошие отношения с руководством «Ювентуса».

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года и за это время принял участие в 410 матчах во всех турнирах, забив 72 гола и сделав 73 результативные передачи. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 38 миллионов евро.